Presidente do Fortaleza questiona pênalti, rebate súmula e critica árbitro do Clássico-Rei

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Alex Santiago, presidente do Fortaleza, em entrevista coletiva

O presidente Alex Santiago, do Fortaleza, contestou a arbitragem do Clássico-Rei deste sábado, 17. Após o apito final, o mandatário publicou em suas redes sociais uma sequência de posts criticando a marcação do pênalti em prol do Ceará.

Na publicação, ele aponta que a bola bateu na mão do atacante Barceló antes da marcação da penalidade por toque de mão na pelota de Pikachu.

"A bola bate na mão do rival em lance que antecede o pênalti no último lance do jogo", escreveu o dirigente.

Em seguida, o profissional ainda teceu críticas ao árbitro Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior devido às menções sobre o dirigente tricolor na súmula do jogo.

Rodrigues Júnior anotou na súmula que Alex Santiago e Daniel de Paula Pessoa, também dirigente do Leão, teriam abordado a equipe de arbitragem na zona mista, questionado a penalidade e batido palmas de forma irônica.

"Tá aí o que vocês queriam, houve mão do Barceló no gol deles", escreveu o árbitro na súmula, que informou ainda ter se sentido intimidado.

Alex Santiago rebateu o relato. "Mas infelizmente quem é vítima de relato inverídico da súmula da arbitragem somos nós. Eu me reportei de fato a equipe de arbitragem dizendo que havia tido o toque de mão, porém sem nenhuma ofensa aos árbitros e nem mesmo 'aplaudindo de maneira irônica' a equipe de arbitragem."

"As pessoas que estão no convívio do meu dia a dia sabem que eu jamais e em hipótese alguma ofendo pessoas, estando ou não no exercício do seu trabalho. Referi-me exclusivamente ao toque de mão havido sem nenhum xingamento ou ofensa reportado a quem quer que seja", comentou.

No mesmo post, Alex Santiago também afirmou que levará o caso "às alçadas judiciais" e reiterou que, em quatro anos trabalhando no futebol cearense, jamais ofendeu pessoas no exercício do seu trabalho.

"Tenho inúmeras testemunhas do que exatamente falei no momento em que a equipe de arbitragem passou por nós, após o jogo e não apenas irei me defender do relato inverídico da súmula, como também, levarei às alçadas judiciais os responsáveis por subscrição e por veiculação pública de relato injurioso com informações falsas. Estou há 4 anos em atuação no futebol cearense e jamais ofendi qualquer pessoa no exercício do seu trabalho: seja pessoas do meu convívio, de equipes rivais ou de funcionários da Federação ou membros da arbitragem."

Por fim, o presidente do Fortaleza completou: "Eu não deixarei que um relato falso sobre o que eu (não) fiz macule a minha honra."

Relato da súmula

Em súmula, o árbitro Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior relatou o episódio após o final da partida entre Fortaleza e Ceará.

"Informo que após o termino da partida quando a equipe de arbitragem dirigia-se para o vestiário, na zona mista fomos abordados por vários dirigentes da equipe do FORTALEZA, foram identificados o Sr ALEX SANTIAGO Presidente do Fortaleza e o Sr DANIEL DE PAULA PESSOA Diretor da equipe do Fortaleza, proferindo as seguintes palavras de forma grosseira e ofensiva: ¨ta ai o que vocês queriam, houve mão do Barcelo no gol deles¨. Os mesmos bateram palmas de forma irónica e desrespeitoso. Em decorrência do ocorrido, ressalta-se a falta de segurança nos vestiários, pelo fato da equipe de arbitragem ter que acessar o vestiário destinado passando pelo corredor ocupado por profissionais da equipe mandante, fazendo com que a equipe de arbitragem sinta-se intimidados pelo tal fato."