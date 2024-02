Vídeo flagra gesto obsceno de Paulo Victor, do Ceará, a torcedores do Fortaleza

Foto: Israel Simonton/CearaSC.com Lateral-esquerdo Paulo Victor no jogo Guarani x Ceará, no Brinco de Ouro, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2023

Uma câmera do sistema de monitoramento da Arena Castelão flagrou o lateral-esquerdo Paulo Victor, do Ceará, provocando a torcida do Fortaleza com gestos obscenos no Clássico-Rei do último sábado. Na filmagem, é perceptível o movimento do jogador em segurar "as partes íntimas" em direção às arquibancadas e, posteriormente, mostrar o dedo do meio.



Após a partida, três torcedores tricolores registraram um Boletim de Ocorrência (BO) contra o atleta alvinegro. A ação teria ocorrido após a comemoração do gol de empate do Vovô, marcado por Saulo Mineiro.

De acordo com os depoimentos, Paulo Victor, que passou toda a partida no banco de reservas, se dirigiu a um espaço destinado à torcida tricolor e provocou.



O caso foi levado até a delegacia da Arena Castelão. Caso a ação seja confirmada, ele pode responder pelo crime de ato obsceno do artigo 233 do código penal, que tem como pena detenção de três meses a um ano ou multa pela prática de ato obsceno em local público.

Na tarde do último sábado, na Arena Castelão, Ceará e Fortaleza empataram em 3 a 3, em partida válida pela quinta e última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense.

Com informações de Horácio Neto, setorista da rádio O POVO CBN