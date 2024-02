Ceará terá intervalo de dez dias sem jogos para focar em recuperação e evolução

Foto: AURÉLIO ALVES Matheus Felipe é titular na defesa alvinegra

Após um Clássico-Rei de tirar o fôlego, o Ceará enfim terá um tempo para descansar e recuperar as energias no movimentado calendário do futebol brasileiro. Ao todo, o time alvinegro passará dez dias sem entrar em campo para uma partida oficial.

O período será aproveitado para a busca de uma evolução tática e técnica, conforme informou o técnico Vagner Mancini em coletiva no sábado, 17. "Nós temos agora dez dias. Então a ideia é utilizar esses dez dias como uma intertemporada e melhorar a parte tática e técnico", comentou o treinador depois do embate contra o Fortaleza.

Inclusive, é importante ressaltar que "intertemporada" que o comandante citou só acontecerá devido ao bom rendimento da equipe, que avançou direto para as semifinais do Cearense, o que evitou dois jogos pelas quartas de final. Além disso, em 2023, quando se tornou tricampeão da Copa do Nordeste, o Alvinegro garantiu vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil 2024 — a primeira etapa do torneio nacional já começa nesta semana.

Com isso, o Vovô terá tempo suficiente para aprimorar e ajustar detalhes. Após o Clássico-Rei, Mancini analisou a atuação do time. "Ceará hoje é uma equipe muito aguerrida, que joga um bom futebol, mas não tá maturado os 90 minutos. Precisamos melhorar ainda. Fizemos um grande primeiro tempo, mas caímos de produção na segunda etapa. Vamos trabalhar muito em cima disso", ponderou.

As observações do técnico fazem sentido. Depois de um primeiro tempo compacto diante do maior rival, em que abriu 2 a 0 no placar, o Ceará se mostrou desgastado fisicamente na segunda metade do confronto e acabou levando uma virada por 3 a 2. No final, conseguiu o empate com Saulo Mineiro, de pênalti.

Na segunda etapa, ficou notório o peso da ausência do zagueiro Matheus Felipe, expulso antes do intervalo. Lucas Ribeiro, seu substituto, não conseguiu desempenhar um bom futebol. Já nas laterais, o cansaço ficou ainda mais nítido, principalmente com Raí Ramos — que fez bom primeiro tempo.

No ataque, Barceló, Saulo e Janderson, acionados no segundo tempo, pouco levaram perigo ao gol do rival. No setor de meio-campo, Jean Irmer teve participação positiva e conseguiu manter o nível, mas Richardson acabou cansando.

As oscilações dentro de uma partida são esperadas, ainda mais quando se forma um elenco quase do zero, como é o caso do Ceará. No entanto, a busca para a evolução tem que ser um dever da comissão e do plantel.

Portanto, serão longos dez dias em Porangabuçu até a volta aos campos, marcada para o próximo dia 28, diante do ABC, na Arena Castelão. Na ocasião, os times alvinegros se enfrentarão pela quarta rodada da Copa do Nordeste.