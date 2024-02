Paz cita "mercado prostituído" e explica negociações frustradas com Felipinho e Bruno Gomes

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, em entrevista coletiva

De forma franca e detalhada, Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, ativou o modo “sincerão”, como ele mesmo brincou em coletiva concedida ontem, no Pici, e respondeu a diversos questionamentos. Dentre os temas abordados, o dirigente tricolor detonou o atual cenário do mercado da bola brasileiro e explicou os bastidores das negociações frustradas com os volantes Felipinho (ex-Ponte Preta) e Bruno Gomes (ex-Coritiba).

Paz não poupou nas críticas. O dirigente foi enfático ao falar que o mercado do futebol no País está “prostituído" e que a palavra já não vale mais para algumas pessoas. O mandatário ainda projetou que pela forma como alguns times da Série A estão agindo financeiramente nas negociações com atletas, em breve muitos irão “quebrar”.

"Estamos vivendo no mercado do futebol brasileiro, me desculpe o termo, mas é um mercado prostituído. A palavra não vale mais para algumas pessoas. Temos visto isso em algumas das operações que a gente tentou no Fortaleza", disse. “Tem muito clube de Série A que vai quebrar em breve, porque estão agindo de forma muito irresponsável no mercado, pagando valores em compra, salários, luvas e comissão, e eu não vou fazer isso com o Fortaleza. Em respeito a nossa história e aos jogadores que estão aqui”, acrescentou.

Estas palavras foram uma introdução para comentar sobre dois casos específicos, de Felipinho e de Bruno Gomes. Ambos os jogadores fizeram algo semelhante com o Tricolor do Pici nas últimas semanas: acertaram bases contratuais e salariais, deram a palavra confirmando o acerto, mas, no fim, fecharam com outros clubes que atravessaram as tratativas e ofereceram cifras maiores.

“Felipinho e Bruno Gomes apalavraram com o Fortaleza. Discutiram contrato, salário, condição e comissão. Tudo através de seus empresários. Deram a palavra, e a palavra precisa ser honrada. 'Ah, o Fortaleza foi enganado?', foi enganado. Mas eu prefiro ser enganado do que ser o enganador. Os jogadores deram a palavra através dos seus representantes e depois mudaram o destino”, explicou.

Sobre Felipinho, Paz revelou que o volante de 22 anos chegou a ligar chorando para Bruno Costa, executivo de futebol do Fortaleza, afirmando que ir para o clube do Pici era o sonho da vida dele. Já com Bruno Gomes, tudo estava acertado, mas a convocação do atleta para a disputa do pré-Olímpico pela seleção brasileira travou o negócio momentaneamente. No fim, os jogadores optaram por Athletico-PR e Internacional, respectivamente.

Ambos chegariam para suprir a saída de Caio Alexandre, negociação na qual o dirigente confirmou ter lucrado cerca de R$ 4 milhões com a venda ao Bahia nesta temporada. Embora tenha elogiado o jovem Kauan, que vem ganhando espaço no time titular de Vojvoda, Paz garantiu que o clube segue no mercado em busca de um volante.

Vojvoda recebeu proposta de seleção da América do Sul antes de renovar com Fortaleza

O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, recebeu a proposta de uma seleção sul-americana antes de acertar a renovação com o Leão do Pici até o fim de 2025. A informação foi revelada pelo CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, em entrevista coletiva na tarde de ontem.

Dias antes da extensão do vínculo, em meados de janeiro, o comandante argentino também havia sido procurado pelo São Paulo, que perdeu Dorival Júnior para a seleção brasileira.

"O Vojvoda recebeu proposta de uma seleção sul-americana e a gente foi conversar sobre melhoria contratual. Aproveitei e propus a renovação por mais dois anos. Ele colocou mais um ano e fizemos todos os ajustes", comentou.

Durante a oportunidade, o dirigente também salientou o carinho que o argentino tem pelo Tricolor e projetou o crescimento do treinador no comando do time leonino.

"Ele deu mais uma prova do quanto ama o Fortaleza. Tenho que valorizar. O Vojvoda podia pegar uma seleção e ficou no Fortaleza. Ele quer crescer aqui dentro", destacou Paz.

Ao todo, em três anos no Pici, o argentino acumula 207 jogos à beira do campo. São 107 vitórias, 62 derrotas e 38 empates. Além disso, ele conquistou três títulos do Campeonato Cearense, um da Copa do Nordeste, duas classificações à Libertadores e disputou da final da Copa Sul-Americana em 2023.