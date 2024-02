Jean Irmer conta que festa da torcida do Ceará em treino aberto pesou para acerto

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Jean Irmer disputa vaga no meio-campo do Vovô

Apesar de já ter estreado pelo Ceará, participando inclusive do Clássico-Rei do último final de semana, o volante Jean Irmer foi apresentado apenas ontem. Mais recente reforço anunciado para a temporada, o jogador comentou sobre os bastidores da negociação com o Vovô, relembrou uma ligação que recebeu do assessor de futebol Ricardinho e de como o treino aberto no Presidente Vargas foi determinante na sua escolha.

Jean confessou que, inicialmente, a sua prioridade era atuar no exterior em 2024. O volante, um dos destaques do Juventude na campanha da Série B de 2023, chegou a ter uma situação engatilhada com um time de fora do Brasil, situação que se arrastou por algumas semanas. No meio disso, surgiram possibilidades no futebol nacional, como uma equipe da Série A e outras da Série B, incluindo o Ceará.

“A minha prioridade, antes, estava tudo engatilhado para eu ir para fora. E eu recebi um telefonema do Ricardinho (assessor de futebol do Ceará) em dezembro ainda, falando sobre o clube, do interesse. E eu me senti muito tentado de vir pra cá. Só que a situação mudaria muito a minha vida se eu fosse para fora, mudaria a vida da minha família. Eu tinha outras situações pro Brasil, uma pra Série A e outras para a Série B. Eu lembro que falei pra minha esposa que a prioridade era ir pra fora, mas que se eu ficasse no Brasil, eu tinha um lugar pra ir (referindo-se ao Ceará)”, contou.

Sem avanço com o clube do exterior, Jean voltou sua atenção para o futebol brasileiro e passou a acompanhar o Ceará. O treino aberto promovido pelo Vovô no Presidente Vargas, onde o elenco foi apresentado para 15 mil torcedores alvinegros, foi um ponto chave para a decisão do volante.

“Chegou um determinado momento que eu percebi que estava demorando demais para fechar uma negociação para fora e eu não ia ficar esperando tanto assim. Eu percebi que o que mudou muito meu pensamento também foi aquele treino aberto no PV, que a torcida lotou e foi uma festa linda. Eu lembro que estava começando a acompanhar o Ceará nessa época e eu pensei: 'Cara, eu preciso viver tudo isso também'”, explicou.

Já enturmado com o plantel e a comissão técnica do Ceará, Jean destacou que o grupo de atletas o impressionou, sobretudo pelo ambiente interno. De acordo com o camisa 5, a equipe montada para este ano tem características importantes para o sucesso na busca pelos objetivos no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e na Série B.



“O Ceará vai ter o meu melhor. Talvez a maturidade fora de campo, a experiência e o espírito competitivo de sempre querer vencer, acho que isso vai agregar muito no grupo. O Ceará montou uma equipe de pessoas que sabem o que querem, de líderes e vencedores. Isso foi o que mais me chamou atenção nesse grupo. Odeio chegar em um lugar e ver pessoas e jogadores que pensam só em cumprir tabela. Chegar aqui e ver um grupo que quer ser campeão cearense, manter o que vem fazendo na Copa do Nordeste e que quer o acesso de qualquer maneira no final do ano. Isso te deixa mais à vontade para fazer o trabalho em paz”, concluiu.