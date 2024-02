Presidente do Ferroviário critica mercado da bola brasileiro: "Exagerado e complicado"

Foto: AURÉLIO ALVES Mandatário coral participou do Trem Bala

Presidente do Ferroviário, Aderson Maia Júnior comentou sobre a supervalorização do mercado do futebol brasileiro em participação no quadro “Cadeira Elétrica” do Trem Bala, transmitido no YouTube do O POVO, ontem. O dirigente coral explicou ser necessário ter “zelo e cuidado com o dinheiro do clube” e enfatizou a dificuldade para contratar atletas devido aos custos elevados.

“A supervalorização, sim. Está muito exagerado. Estamos notando isso e tendo dificuldade. Alguns jogadores não estão valendo o que ganham. Precisamos ter zelo e cuidado com o dinheiro do clube que é escasso. O mercado está complicado”, disse.

Aderson ainda explicou que a falta de palavra, relatado pelo CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, em entrevista na última segunda-feira, 19, realmente está acontecendo.

“Não podemos generalizar, mas esse problema está existindo. Às vezes são os próprios empresários dos jogadores que criam essa expectativa e eles não têm esse poder. Você mexe com o atleta, com o clube que está sendo contratado… Isso cria esse problema”, apontou o mandatário do Tubarão.

Demissão de Matheus Costa

Outro tópico abordado por Aderson Maia Júnior durante a entrevista foi a demissão do técnico Matheus Costa após apenas dois jogos. Para o dirigente, houve falha na pré-temporada, envolvendo, principalmente, a parte física.

“Acompanhamos a pré-temporada, um dos pontos que atrapalhou o Ferroviário foi a pré-temporada, foi detectado alguns problemas na parte física. Como comandante, você tem que estar esperto nisso. Não foi o jogo em si, mas outras circunstâncias que avaliamos. Houve muita cobrança após o jogo do ASA, mas eu assumi a responsabilidade de segurar por mais um jogo, porque eu queria ter a certeza se estávamos deficientes. Infelizmente, no jogo seguinte, alguns problemas foram detectados. Infelizmente, o Mateus Costa não deu certo no Ferroviário”, explicou.

A eliminação precoce do Ferroviário na Copa do Nordeste gerou prejuízo milionário. A derrota nos pênaltis para o ASA-AL resultou em R$ 2,5 milhões em perda de receita para o Tubarão da Barra, considerando a cota de participação, renda dos jogos, além de patrocínios, disse o mandatário.

“Nosso elenco tem esse número na mão. Tivemos em torno de R$ 2,5 milhões de prejuízo”, enfatizou.

O dirigente ainda explicou que, devido à saída do Nordestão, o clube precisa avançar na Copa do Brasil para ter maior tranquilidade para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

“O Ferroviário vive de receitas de cotas. Não podemos planejar o orçamento pensando apenas nas vitórias. Precisamos estar preparado para tudo. É fato e notório que um revés no primeiro jogo da Copa do Brasil dificultaria bastante nosso trabalho na Série C. Não estou dizendo que entregaremos as taças, estamos nos preparando para o pior”, relatou.

Para o dirigente, o duelo contra o Maranhão é tratado como “final”. A partida acontecerá na próxima quarta-feira, 28, às 19h30min (de Brasília), contra o Maranhão. O confronto será disputado no Estádio Municipal Nhozinho Santos, em São Luís (MA). A equipe de Maurício Copertino garante classificação com vitória ou empate.