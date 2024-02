Richardson dá volta por cima no Ceará e vira opção para Mancini em 2024

Foto: AURÉLIO ALVES Richardson já anotou um gol em 2024

A trajetória de Richardson no Ceará estava próxima do fim após a chegada de Vagner Mancini. O volante de 32 anos, ídolo do clube, disputou apenas seis partidas com o treinador em 2023. Para 2024, a intenção da diretoria era emprestá-lo ou vendê-lo, mas o salário foi um dos impeditivos para o encerramento do vínculo com o Alvinegro de Porangabuçu.

Devido a este motivo, atrelado também à dificuldade do Ceará para conseguir encontrar um volante marcador no mercado, suprida após a chegada de Jean Irmer, Richardson voltou a ser opção para Mancini. O treinador, inclusive, revelou que o camisa 26 evoluiu em aspectos como o trato com a bola. O volante, hoje, para além de ser “caçador”, também consegue fazer fluir o meio-campo, conectando o setor com o ataque.

“Richardson é um atleta que tem um certo tempo no clube e por isso há um respeito com ele. O Richardson do ano passado não me interessava, porque tínhamos uma maneira de jogar que fazia com que ele tivesse de jogar de uma forma que não me agrada como primeiro volante. Houve uma conversa, me disse que iria fazer de tudo para que ele entendesse o que eu queria e ele tem tido as oportunidades em cima disso, porque me garantiu que faria e tem feito até específicos após o treinamento, direcionado a isso”, disse o treinador, no último dia 9.

Além disso, o volante potiguar de 32 anos também entrega versatilidade, podendo ocupar, pelas características, o setor defensivo, conseguindo compor a zaga e a lateral-direita. Contra o Fortaleza, por exemplo, o camisa 26 ocupou o posto do zagueiro Matheus Felipe, expulso após confusão com Brítez.

O Clássico-Rei do último sábado, 17, inclusive, parece ter sido a mudança de chave de Richardson com o torcedor. Apesar da confiança interna, o volante precisava recuperar moral com a arquibancada. Diante do Tricolor, registrou 14 passes certos, um desarme, duas rebatidas, uma assistência para finalização, segundo o FootStats. O potiguar travou duelos particulares com Kervin Andrade e Lucero.

O volante está disputando a sexta temporada pelo Ceará. Entre 2016 e 2018, disputou 144 partidas. Desde o retorno, em 2022, participou de 98 confrontos, totalizando 242 duelos disputados pelo Alvinegro de Porangabuçu. No período, conquistou duas vezes o Campeonato Cearense e uma vez a Copa do Nordeste, sendo um dos líderes do elenco.

Em 2024, Richardson disputou cinco partidas entre Campeonato Cearense e Copa do Nordeste e marcou um gol. Contra Juazeirense, Altos–PI e Fortaleza atuou como titular. Para a posição, Mancini conta ainda com Jean Irmer, Lourenço e Steve.