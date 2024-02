CBF repudia atentado contra a delegação do Fortaleza em Pernambuco

Foto: Samuel Setubal Dudu foi um dos principais atingidos pelos estilhaços

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por meio de uma nota oficial, repudiou o atentado da torcida do Sport contra o ônibus que levava a delegação do Fortaleza, ocorrido na madrugada de ontem.

O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, desejou pronta recuperação aos jogadores e profissionais da comissão técnica que foram vítimas. "A CBF seguirá implacável na cobrança e nas ações para que todo e qualquer ato de violência seja varrido do futebol brasileiro", assegurou o dirigente baiano.



O comunicado ainda diz que a "CBF está encaminhando para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva - STJD a notícia do fato para que o órgão adote todas as medidas pertinentes à apuração e punição dos responsáveis".

No âmbito regional, o presidente da Liga do Nordeste, Constantino Júnior, defendeu o desejo do Fortaleza de não atuar até a recuperação plena dos atletas feridos no atentado, em entrevista exclusiva ao Trem Bala, programa transmitido no canal do O POVO no YouTube.

"Vamos conversar com ele (Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza), acatar e tentar viabilizar. Foi um ataque muito duro. Não podemos deixar passar. Caso contrário, será corriqueiro. Vamos mobilizar mais presidentes para endossar essa solicitação do Fortaleza. Não vamos medir esforços para isso", assegurou.

Já a Federação Cearense de Futebol (FCF)manifestou "total repúdio a essa tentativa de assassinato que os torcedores do Sport realizaram a delegação do Fortaleza".

Governos do CE e de PE se manifestam

O poder público também se manifestou sobre o episódio. “O futebol é uma paixão nacional e deve sempre unir as pessoas, jamais ser palco para atos violentos. O episódio com o time do Fortaleza é lamentável e será apurado com todo vigor. Como torcedora e pernambucana, fico triste e envergonhada", disse Raquel Lyra (PSDB), governadora de Pernambuco, nas redes sociais.

"Como governadora, garanto que trabalharemos para buscar e punir os culpados. As pessoas responsáveis por esse ato não são torcedores, são criminosos. Futebol e violência não devem se misturar jamais”, completou.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), declarou solidariedade a toda a delegação do clube e chamou o ataque de “triste e lamentável”. “Futebol não combina com episódios de violência como este”, ponderou.

O Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte, repudiou veementemente o atentado. "A violência não tem lugar no esporte, e é dever de todos os envolvidos na promoção do esporte repudiar energicamente atos como este", diz a nota.

"Instamos as autoridades competentes a investigarem de forma rigorosa e célere esse atentado, identificando os responsáveis e aplicando a justiça necessária. A punição aos culpados é necessária também para reforçar a mensagem de que a violência não será tolerada em nosso ambiente esportivo", finaliza.

Com João Pedro Oliveira, João Vitor Umbelino e Lara Santos/Especiais para O POVO