"Futebol brasileiro deveria parar" após atentado contra Fortaleza, diz Fernando Miguel

Foto: Lucas Emanuel/FCF Goleiro Fernando Miguel no jogo Ceará x Floresta, no PV, pelo Campeonato Cearense 2024

Ex-Fortaleza e atualmente no Ceará, o goleiro Fernando Miguel repudiou os ataques contra a delegação do Tricolor do Pici no retorno ao Recife, após o empate por 1 a 1 contra o Sport, pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

Instantes após o episódio de violência, os atletas do Leão compartilharam fotos e vídeos do ônibus com vidros quebrados e dos companheiros machucados — João Ricardo, Gonzalo Escobar, Dudu, Titi, Brítez e Lucas Sasha foram os feridos. Fernando Miguel se manifestou pelo Instagram prestando solidariedade aos ex-companheiros e ponderando que as competições deveriam ser paralisadas após novo caso.

“O futebol brasileiro deveria parar. Não dá mais para ver isso e achar que está tudo bem. Riscos de vida como esse, sobem no Brasil a cada rodada e todos estamos assistindo a tragédias que se anunciam a bastante tempo. O nosso sentimento é de impotência. Não sabemos mais onde para onde gritar ou pedir ajudar, a única certeza é que vai acontecer de novo, resta esperar para saber onde e contra quem", desabafou o camisa 22.

"Minha solidariedade aos meus amigos. Que vocês voltem para casa, para suas famílias e junto delas se recuperam e encontrem força para seguir em frente. Porque no final ou hoje mesmo, segue o jogo. A rodada precisa acontecer. Como sempre”, criticou o goleiro do Ceará.

Também ex-jogador do Fortaleza e hoje no Sport — foi o autor do gol de empate na última quarta-feira, 21, —, o centroavante Gustavo Coutinho foi um dos que lamentou o ocorrido e afirmou que os criminosos envolvidos no atentado não representam a torcida rubro-negra.

"Uma noite de um bom futebol, apagado por mais marginais que não representam a torcida do Sport! Toda solidariedade aos companheiros de profissão, me imagino na posição de um pai tendo que explicar para meus filhos o motivo de ter se machucado. É triste!", escreveu o camisa 9.