STJD descarta punição ao Sport após atentado; Fortaleza quer interdição da Arena

Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife Arena de Pernambuco foi palco de Sport x Fortaleza

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) soltou uma nota oficial informando que tomou conhecimento do episódio de violência contra o ônibus do Fortaleza, ontem, mas que por se tratar de uma infração ocorrida fora do estádio, a competência do caso para análise e denúncia é exclusiva da Secretaria de Segurança Pública do Estado — neste caso, de Pernambuco.

Ou seja, o comunicado descarta punição esportiva para o Sport após o atentado. O órgão, entretanto, afirmou que caso haja a identificação dos responsáveis pelos atos, analisará possíveis medidas contra as torcidas envolvidas.

Por outro lado, o presidente do Fortaleza, Alex Santiago, pronunciou-se de maneira direta sobre o atentado sofrido pela delegação. Classificando o ataque como "uma tentativa de homicídio", o mandatário avisou que apresentará no STJD uma notícia de infração e também pediu a interdição da Arena Pernambuco sob o argumento de "ausência de condições de acessibilidade ao estádio que garantam a segurança dos envolvidos na partida".

O dirigente tricolor ressaltou que o atentado ocorreu contra "todos os que fazem profissionalmente o futebol no país, um futebol que diz querer evoluir, que diz querer saltar de patamar e tentar mirar o exemplo do futebol europeu, mas que ainda não consegue sequer dotar de segurança os profissionais envolvidos em um jogo de um campeonato profissional". (Com Iara Costa)

Confira a nota do STJD na íntegra:



“O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol vem a público informar que tomou conhecimento do episódio de violência contra o ônibus do Fortaleza na noite desta quarta, 21 de fevereiro, após o empate com o Sport, pela Copa do Nordeste. Por se tratar de infração ocorrida fora do estádio, o Tribunal do Futebol destaca que a competência para análise e denúncia é exclusiva da Secretaria de Segurança Pública do estado.

Cumpre destacar ainda que, caso haja a identificação dos responsáveis pelos atos, a Procuradoria analisará possíveis medidas contra as torcidas identificadas.

O STJD lamenta que episódios como esse ainda aconteçam no futebol brasileiro e reafirma o compromisso de trabalhar por um futebol mais justo e sem violência”