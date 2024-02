Com gols e assistências, laterais têm bom começo de temporada no Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES Matheus Bahia é titular na lateral alvinegra

Se na última temporada as laterais foram um problema constante para o Ceará, neste ano o cenário tem sido diferente. Com a reformulação quase que completa do setor — somente Paulo Victor permaneceu —, tanto o lado direito, ocupado por Raí Ramos, quanto o esquerdo, de Matheus Bahia, passaram a ser um importante trunfo na composição do Alvinegro de Porangabuçu.

A dupla, embora não tenha sido das mais badaladas contratações, está correspondendo em campo com boas atuações. O momento positivo é corroborado também pelos números nas partidas em que foram titulares. Com os laterais em campo, o Vovô não tomou gols em três das seis partidas — contra Floresta, Atlético-CE e Caucaia, todas pelo Estadual.

O aspecto defensivo tem sido relevante, mas Raí e Matheus Bahia também conseguiram se encaixar de forma muito eficiente na ideia ofensiva que Mancini tem implementado no Ceará. O treinador gosta de explorar a linha de fundo com os laterais e atacantes, para ter superioridade numérica. A dinâmica vem funcionando.

Raí, inclusive, vive uma fase artilheira. O atleta já marcou dois gols com a camisa alvinegra, nas vitórias contra o Floresta e Caucaia, além de ter dado uma bela assistência para Jorge Recalde — curiosamente, em uma cobrança de lateral que mais pareceu um cruzamento.

Matheus Bahia, por outro lado, foi responsável pelo passe que culminou em dos tentos do próprio Raí Ramos, no duelo diante do Caucaia. Em paralelo, o lateral-esquerdo também tem se destacado pela boa capacidade de dribles, figurando como o segundo melhor deste quesito do Vovô no Estadual, atrás apenas de Pulga.

Posição carente em Porangabuçu

Na última temporada a posição de lateral foi uma dor de cabeça para o Ceará. Em 2023, Danilo Barcelos, Warley, Michel Macedo e William Formiga não conquistaram a confiança do torcedor.

William Formiga e Warley até tiveram boa fase no início da temporada, com Gustavo Morínigo, no Estadual e Copa do Nordeste. Contudo, depois o rendimento caiu, e algumas lesões atrapalharam os atletas, que nem terminaram a temporada como titulares.

Na reserva, Michel Macedo pouco atuou e Danilo Barcelos somou más atuações com a camisa alvinegra. Para a nova temporada, o alvinegro dispensou todos os quatro laterais e reformulou o setor.

Na direita, o Ceará agora tem as opções de Raí e Rafael Ramos, recém-chegado para posição. Na esquerda, Matheus Bahia chegou e ganhou a vaga de Paulo Victor, titular na reta final da temporada de 2023.



Com Mateus Moura