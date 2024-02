Médico do Fortaleza adota cautela para retorno de feridos: "Vão precisar de um cuidado especial"

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Lucas Sasha teve lesões no braço após ser atingido

Vice-presidente e diretor de saúde e performance do Fortaleza, o médico Cláudio Maurício detalhou a situação dos seis jogadores feridos em atentado ao ônibus do time, ocorrido na madrugada da última quinta-feira, 22, na Região Metropolitana do Recife.

O goleiro João Ricardo, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, os zagueiros Titi e Brítez, o lateral-direito Dudu e o volante Lucas Sasha foram os atletas atingidos, seja por estilhaços dos vidros, explosivos ou pedras.

Para além dos ferimentos físicos, o Tricolor também se preocupa com as sequelas psicológicas do episódio, não só dos feridos, mas dos outros membros da delegação, que ainda enfrentarão trajetos de ônibus em territórios hostis para outros jogos ao longo da carreira.

O POVO relatou que os momentos de tensão dentro do veículo em meio ao ataque de torcedores do Sport foram tratados como "cenas de guerra", com apreensão, gritos e sangue pelos corredores. Os atletas se mobilizaram para auxiliar os companheiros machucados.

"É importante que a gente entenda que não são só os seis atletas que estão mais machucados que têm sequelas. Todos os atletas, comissão e diretoria podem trazer algumas sequelas psicológicas com até um longo prazo. É o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático", disse Cláudio Maurício à TV Leão, canal do clube no YouTube.

Após o desembarque em Fortaleza, na manhã de quinta, o sexteto seguiu para as respectivas residências e recebeu atendimento médico. Os atletas também foram reavaliados ontem, no Pici. O período para o retorno aos gramados é tratado com cautela.



"É difícil dizer quem vai voltar primeiro. João, Sasha e Dudu estão em melhores condições. Titi e Brítez no meio do caminho. Escobar é o que vai ter mais tempo de recuperação. Todos os atletas que presenciaram aquilo vão precisar de um cuidado especial", ponderou o médico.

O argentino Gonzalo Escobar, que foi atingido com uma pedra na cabeça, teve cortes no rosto e precisou de 13 pontos, além de sofrer trauma cranioencefálico, o que causou breve perda de consciência. Ao chegar ao hospital do Recife, foi encaminhado inicialmente para uma UTI. "Ele está bem abatido. Por ter tido um trauma cranioencefálico, vai seguir o protocolo de, pelo menos, uma semana. Vamos dar o máximo de suporte psicológico. Ele está bem abalado", disse Cláudio Maurício.

Titi ficou estilhaços de vidro na perna e terá de passar por pequeno procedimento, mas, de acordo com o médico tricolor, "está bem, com um pouco de desconforto". Brítez teve lesões nos tornozelos, inclusive com uma inflamação próxima ao tendão de Aquiles.

Dudu tem "várias pequenas lesões de fragmentos no braço, na perna e na cabeça" e também sequelas dos ferimentos. Lucas Sasha apresenta lesões na perna e no braço, "mas está com uma evolução positiva". Já João Ricardo teve trauma e corte na cabeça.