No PV, Ferroviário e Iguatu abrem quartas de final do Campeonato Cearense

Foto: Lenilson Santos/FAC e João Lima/ADI Ferroviário e Iguatu se enfrentam em busca de vaga na semifinal do Estadual

As quartas de final do Campeonato Cearense 2024 começam hoje, às 16h40min, com o jogo de ida entre Ferroviário e Iguatu, no estádio Presidente Vargas. O duelo terá transmissão da TV Verdes Mares, TV Ceará, FCF TV e Canal GOAT.

Segundo e terceiro colocados do Grupo B, respectivamente, Azulão e Tubarão se enfrentam em busca de uma vaga nas semifinais do Estadual — o vencedor do confronto irá encarar o Ceará.

Em cinco jogos na competição, o escrete coral somou duas vitórias, dois empates e uma derrota, com seis gols marcados e seis sofridos. Já o time do Interior, na mesma quantidades de partidas, três triunfos, uma igualdade e um revés, anotando sete tentos e levando cinco.

O time da Barra do Ceará almeja a quinta semifinal consecutiva, enquanto a equipe do Centro-Sul do Estado quer figurar entre os quatro melhores pelo terceiro ano consecutivo.

Ambos com semana livre para treinos, os times fizeram seus últimos jogos na última rodada da primeira fase do Estadual no sábado passado, 17. Na ocasião, o Ferroviário empatou por 0 a 0 com Maracanã, enquanto o Iguatu venceu o Floresta por 1 a 0.

Para o duelo no PV, o técnico Maurício Copertino relacionou quatro caras novas e contou com um retorno. O zagueiro Henrique Vermudt, recuperado de lesão, está novamente à disposição. Já os recém-contratados Igor Dutra (lateral-direito), Bryan Gabriel (lateral-esquerdo), Marcelinho (atacante) e Joelson (atacante do sub-20) podem estrear pela equipe coral.

"O fator casa tem que prevalecer. Na nossa casa quem manda somos nós. Vamos buscar os três pontos (a vitória) para conseguir avançar na próxima fase", avisou Marcelinho. "O fator defensivo muito importante, é o que ganha campeonato. Não tomando, a gente vai fazer o gol lá na frente para sair com a vitória já nesses primeiros 90 minutos", completou o atacante.

O embate decisivo será no próximo sábado, 2, às 16h40min, no Estádio Morenão, em Iguatu. O Azulão terá o mando de campo do segundo confronto em razão da melhor campanha. Antes do jogo de volta, o Ferroviário terá outra decisão: encara o Maranhão, quarta-feira, 28, às 19h30min, no Castelão, em São Luís (MA), pela primeira fase da Copa do Brasil.

No outro duelo das quartas de final, Floresta e Maracanã medem forças amanhã, às 17 horas, também no PV.