Polícia Civil de PE diz que identificou suspeitos do atentado ao ônibus do Fortaleza

Foto: Reprodução Ônibus do Fortaleza após apedrejado pela torcida organizada do Sport

Após reunião entre as autoridades de segurança de Pernambuco, ontem, Renato Rocha, chefe da Polícia Civil do Estado, afirmou que a Polícia Civil identificou alguns dos suspeitos que participaram do atentado ao ônibus do Fortaleza.

Em entrevista coletiva para a imprensa após a reunião, Renato Rocha preferiu não citar o número exato de suspeitos que foram identificados. Em relação às punições, o chefe da Polícia Civil destacou que o caso é grave, mas que a decisão fica a cargo do delegado encarregado. A teoria é de que foi algo premeditado.

“Desde o primeiro momento que tomamos conhecimento do fato, a Polícia Civil vem trabalhando incessantemente. Estamos com um prognóstico muito bom na investigação e acredito que vamos chegar aos responsáveis pelo ato. [...] Temos algumas pessoas identificadas. Não gostaria de falar agora para não atrapalhar. Temos um número, não é só uma pessoa, e acreditamos que vamos chegar a uma organização”, explicou Renato Rocha.

Quem também participou da reunião foi o Secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho. De forma firme, ele enfatizou que os autores do atentado não podem ser descritos como torcedores, mas sim como criminosos.

“Não são torcedores. São criminosos, que cometeram atos, e que não há outra classificação. É uma tentativa de homicídio da forma que foi feita. A Polícia Civil está investigando de uma forma muito diligente, não podemos entrar em detalhes, mas há alguns identificados. Falo que tenham paciência que vamos dar uma resposta e será proporcional ao crime que foi cometido”, disse Alessandro Carvalho.

Para evitar outros incidentes da mesma natureza, as autoridades definiram durante a reunião que vão mudar o protocolo e reforçar a escolta dos times visitantes em jogos em Pernambuco. No atentado sofrido pela delegação do Fortaleza, o ônibus era acompanhado por cinco motos e uma viatura, totalizando oito policiais.

Relembre o que aconteceu

Após o empate em 1 a 1 com o Sport, dirigentes, comissão técnica e jogadores do Fortaleza saíram do estádio no início da madrugada desta quinta-feira, 22. O trajeto até a capital pernambucana dura em torno de 30 minutos, a depender das condições do trânsito. No entanto, cerca de dez minutos após a saída da Arena, o ônibus que conduzia a delegação cearense foi atacado por um grupo de torcedores na rodovia.

Bombas e muitas pedras foram atiradas contra o ônibus — ao mesmo tempo, de acordo com os presentes. O grande barulho da explosão foi o estopim para momentos de tensão em meio à fumaça e ao forte cheiro de pólvora, além de sangue pelos corredores.

Com atletas feridos (João Ricardo, Gonzalo Escobar, Dudu, Brítez, Lucas Sasha e Titi) e estilhaços por todo lado, os integrantes da delegação tentavam se comunicar e socorrer os companheiros junto ao médico Glay Maranhão. Escobar, por exemplo, foi atingido por uma pedra, precisou levar 13 pontos no rosto e sofreu um trauma cranioencefálico.