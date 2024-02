STJD: Sport jogará de portões fechados após atentado de torcedores contra Fortaleza

Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife Torcida do Sport no jogo Sport x Fortaleza, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Brasil 2024

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou, na tarde de ontem, que o Sport jogue com portões fechados como mandante em partidas chanceladas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

A medida foi adotada após torcedores do clube pernambucano atentarem com pedras e bomba contra o ônibus que levava a delegação do Fortaleza para Recife após o empate entre os times. Ao todo, seis atletas do Tricolor do Pici ficaram feridos. O pedido liminar foi feito pelo Procuradoria Geral do órgão, Ronaldo Botelho Piacente, e deferido pelo presidente José Perdiz de Jesus.

A medida, que valerá até que haja julgamento do caso no STJD, também será aplicada em jogos do Leão da Ilha do Retiro fora de casa, sem carga de ingressos como visitante.

"Chegamos à conclusão de que o Sport não pode ser penalizado por um problema de segurança pública. Diante disso, não baixaremos a nossa cabeça. Vamos tentar reverter essa decisão. Não podemos ser responsabilizados por algo que não é da nossa competência", disse Yuri Romão, presidente do Sport.

"O Sport irá adotar medidas de enfretamento a essa prática danosa ao futebol do Brasil. Não foi só o Fortaleza que foi vítima, o Sport também foi vítima disso tudo", completou o mandatário rubro-negro.