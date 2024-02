Torcida do Fortaleza lota treino aberto e "abraça" elenco após atentado

Foto: Fotos FERNANDA BARROS Atletas do Leão agradeceram o apoio da torcida

Dois dias após o atentado sofrido pela delegação do Fortaleza, a diretoria, a pedido do elenco, abriu os portões do treino de ontem para os torcedores. A convocação feita pelo clube um dia antes foi o suficiente para mover uma multidão em direção ao Pici. Famílias, idosos, crianças e membros de torcidas organizadas se uniram na arquibancada do Centro de Excelência e “abraçaram” os jogadores.

A estimativa do clube é de que 3.500 tricolores estiveram presentes. Em meio à indignação dos torcedores pelo ocorrido em Pernambuco, também havia o sentimento de que a relação com o Leão ficaria ainda mais fortalecida. “É muito importante mostrar que a torcida apoia, mostrar que estamos juntos e que não vamos deixá-los na mão. Brigaremos por eles na arquibancada e eles (por nós) em campo”, disse Lairton Carvalho, adepto do time.

Os presentes no Pici aproveitaram para cobrar atitudes enérgicas por parte da Confederação Brasileira de Futebol para evitar mais casos de violência no futebol. Para Andressa Santos, a nota da CBF foi “vaga”. A torcedora ainda relembrou a aflição que sentiu quando recebeu a notícia do atentado à delegação do Fortaleza.

“Acordei com a notícia, me senti abalada, fiquei preocupada de início e indignada. A resposta da CBF foi muito vaga. Pedimos mesmo pelo apoio, porque não é a primeira vez e tenho certeza que não será a última”, declarou.

Dentro da sede, o clima foi semelhante ao de um dia de jogo na Arena Castelão. Bateria, bandeiras tremulando e muitos cânticos — alguns provocativos à torcida do Sport, responsável pela tentativa de homicídio aos jogadores do Fortaleza. Os atletas, ao entrarem no campo, uniram-se em uma roda e, após alguns minutos de conversa, foram até o alambrado para saudar os tricolores presentes. A mesma atitude aconteceu no término do treino.

Os torcedores, dentre as várias músicas de apoio, fizeram questão de gritar, coordenadamente, o nome de cada um dos jogadores feridos: Gonzalo Escobar, Titi, Brítez, Lucas Sasha, João Ricardo e Dudu. Destes, apenas Titi não esteve presente em decorrência de um processo cirúrgico que precisou fazer para retirada de vidro na panturrilha após o atentado.

Escobar, Brítez, João Ricardo e Dudu entraram em campo para agradecer o carinho, mas não participaram das atividades com bola. Sasha foi o único entre os feridos que treinou normalmente.

Após o “rachão” comandado por Vojvoda — o argentino foi um dos mais ovacionados no local —, e da saída dos jogadores, Tinga optou por permanecer e fez questão de atender os fãs no alambrado. Paciente, o capitão do elenco tirou foto com todos que pediram, sempre com um sorriso. O atacante Moisés teve a mesma atitude.