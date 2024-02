O Ferroviário viaja nesta semana para São Luís, onde irá encarar o Maranhão Atlético Clube pela primeira fase da Copa do Brasil 2024, no estádio Castelão, na próxima quarta-feira, 28, às 19h30min. A partida pela competição nacional ocorre após a vitória do Tubarão da Barra por 1 a 0 contra o Iguatu, neste sábado, 24, no estádio Presidente Vargas, em partida válida pelas quartas-de-final do Estadual. Marcelinho, recém-contratado, foi o autor do gol do jogo.

Após a partida, o técnico Maurício Copertino elogiou a "postura grandiosa" de sua equipe diante do Azulão, mas ressaltou que a equipe deve mudar o foco para a partida diante do Maranhão.

O técnico coral ligou o alerta e lembrou de equipes como Coritiba e Cruzeiro que foram eliminadas da competição nacional nesta primeira fase. "Jogo duríssimo", declarou.

Ferroviário chega para o jogo com cinco partidas de invencibilidade - três vitórias e dois empates. O time cearense tem a vantagem do placar igual no confronto pela Copa do Brasil. Antes de viajar, o time coral se reapresentou na manhã deste domingo, 25, e iniciou os treinos para o embate da próxima quarta-feira, 28.

Para o duelo, Copertino deve ter à sua disposição o meia Léo Rafael, recém-chegado do Ceará, mas que não pode atuar no Campeonato Cearense por já ter sido relacionado pelo Alvinegro em algumas partidas da competição. (JV Umbelino)