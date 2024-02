O Fortaleza segue replanejando a sequência da temporada após o atentado realizado por torcedores do Sport, na madrugada de quinta-feira, 22, após o empate por 1 a 1 pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, em duelo realizado na Arena Pernambuco.

O ataque deixou seis atletas do Leão do Pici feridos. O lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, com ferimentos na cabeça, no supercílio e na boca, necessitando de 13 pontos, e o zagueiro Titi, que precisou passar por cirurgia para retirar estilhaços de vidro alojado na panturrilha, ficaram entre os casos mais graves.

A repercussão do caso pelo país fez com que figuras importantes do futebol nacional cobrassem uma postura exemplar da CBF. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, por exemplo, abriu a coletiva de imprensa pós-jogo contra o Mirassol, se solidarizando com o Fortaleza, relatando susto ao ver as imagens do atentado, e aproveitou para cobrar "medidas exemplares" da entidade gestora do futebol brasileiro.

"Gostaria de manifestar minha solidariedade com o Fortaleza, seus jogadores, treinador e todo staff. Quando vi as imagens, fiquei realmente assustado. Eu acho que estes episódios mancham as coisas boas que o futebol brasileiro tem. E a única coisa que peço, se é que posso pedir alguma coisa, é que as entidades responsáveis sejam exemplares. Sinceramente eu acho que o futebol brasileiro merece, porque tem coisas absolutamente extraordinárias e merece que as entidades comecem a tomar medidas exemplares", disse Abel Ferreira.

O elenco do Fortaleza retorna gradualmente aos treinamentos. No sábado, 24, os atletas participaram do treino aberto, realizado no Centro de Excelência Alcides Santos, com mais de 3.500 torcedores presentes. A torcida entoou cânticos de amor ao clube e, além disso, cantou o nome dos feridos no atentado. Os jogadores, por sua vez, ao término da atividade, aplaudiram os tricolores que encheram as arquibancadas do Pici.

As próximas atividades acontecerão nesta segunda-feira, 26, com uma parte do grupo, enquanto na terça-feira, 27, participam todos, com exceção dos que integram o departamento médico.

A ausência de alguns atletas e o estado psicológico dos demais, em virtude do atentado, fez a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiar duas partidas do Fortaleza contra: Fluminense-PI, pela Copa do Brasil, e Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste.

Os duelos aconteceriam nos dias 29 de fevereiro e 5 de março, respectivamente. Com a mudança, as partidas serão disputadas nos dias 3 e 6 de março.

Ainda assim, para os confrontos, o Fortaleza não deve ter todos os feridos à disposição. Gonzalo Escobar e Titi devem ficar afastados por tempo indeterminado para focar exclusivamente na recuperação pós-atentado.