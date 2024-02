Contratado para suprir a lacuna no meio-campo, o volante Matheus Rossetto apareceu pela primeira vez para os torcedores do Fortaleza neste sábado, 24, durante o treino aberto realizado no Pici. O atleta chega ao Tricolor após quatro temporadas no Atlanta United, dos Estados Unidos.

Revelado pelo Athletico-PR, Rossetto disputou 34 partidas em 2023 pelo clube estadunidense, com um gol e uma assistência registrada. O último duelo disputado pelo catarinense aconteceu no dia 7 de novembro, na vitória do Atlanta United por 4 a 2 contra o Columbus Crew. Para Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, o meio-campista precisará entre 15 e 20 dias para estar à disposição da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda.

O dirigente aproveitou para esclarecer situação que pairava sobre a contratação de Rossetto. Antes de acertar com o Fortaleza, o volante estava encaminhado com o Zaragoza, mas o time espanhol não podia esperar o jogador entrar em forma. "Ele ainda vai ter uns 15 a 20 dias. Chegou bem, os exames iniciais foram muito bons. Teste de força muito bom. Chegou acima do que esperávamos, mas leva um tempinho para estar no nível do elenco", explicou.

Rossetto chega para disputar posição com Pochettino e Kauan. O meio-campista tem características de construção, além de chegada na área e finalizações de média-longa distância. (LS)