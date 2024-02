Seleção Feminina vence a segunda na Copa Ouro

Foto: Leandro Lopes/CBF Gabi Nunes, na vitória da Seleção Brasileira

Na madrugada deste domingo, a Seleção Brasileira Feminina duelou diante da Colômbia pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Ouro da Concacaf e venceu por 1 a 0. A partida foi realizada no Snapdragon Stadium, em San Diego, e Duda Santos marcou o gol. Com o resultado, o Brasil, que já havia vencido Porto Rico na estreia, chegou aos seis pontos na liderança do Grupo B e se classificou para o mata-mata da competição.

Entretanto, para não depender de outros resultados, terá que vencer o jogo seguinte para garantir a ponta. Por outro lado, a Colômbia, atualmente na segunda colocação com três somados, poderá se classificar com um empate contra Porto Rico na última rodada, já que ambos se encontram com a mesma pontuação.

O triunfo obtido no Estádio Snapdragon foi a quinta vitória de Arthur Elias no comando do time. O ex-técnico do Corinthians acumula cinco vitórias e duas derrotas, com saldo de 11 gols marcados e sete sofridos. Após a partida, Duda Santos, autora do gol, parabenizou a equipe."Nos preparamos bem. Foi um grande jogo, um clássico com muita rivalidade. Estamos de parabéns", afirmou a atleta.

O próximo compromisso do Brasil será na madrugada da próxima, às 00h15 (de Brasília), contra o Panamá, também no Snapdragon Stadium, pela última rodada da fase de grupos.