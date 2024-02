Fernando Miguel sofre lesões ligamentares e não deve mais atuar pelo Ceará em 2024

Foto: AURÉLIO ALVES Goleiro de 39 anos sofreu grave lesão em treino

O goleiro Fernando Miguel, do Ceará, machucou-se seriamente no treino do último sábado, 24, e precisará passar por cirurgia. De acordo com o comunicado emitido ontem pelo Alvinegro de Porangabuçu, os exames de imagem constataram lesões do ligamento cruzado anterior e do menisco medial, além de lesão parcial do ligamento colateral medial do joelho esquerdo.



"O atleta será submetido à cirurgia, mas já iniciou fisioterapia pré-operatória", informou o clube. O Vovô não estipulou prazo de retorno, mas contusões desta natureza costumam demandar cerca de oito meses para recuperação.



As lesões interrompem um momento positivo que Fernando Miguel vivia com a camisa do Ceará. Contratado pelo Vovô após defender o rival Fortaleza por duas temporadas, o goleiro não só era titular absoluto do time comandado por Vagner Mancini como carregou a faixa de capitão em alguns jogos — um deles no primeiro Clássico-Rei de 2024.



Homem de confiança do treinador alvinegro, o camisa 22 também tem um papel importante internamente. O goleiro é uma das principais referências do elenco, além de ser um líder ao lado de outros jogadores. Diante da gravidade da lesão e pela necessidade de cirurgia, a tendência é de que o atleta de 39 anos sequer volte a jogar futebol nesta temporada.

Ao todo, o camisa 22 defendeu a meta alvinegra em seis jogos de 2024, cinco pelo Campeonato Cearense e um pela Copa do Nordeste. No Estadual, de acordo com o FootStats, site especializado em estatísticas, foi o goleiro da primeira fase que realizou mais defesas difíceis, quatro no total. Neste recorte de duelos, sofreu cinco gols, dos quais a maioria aconteceu no eletrizante empate em 3 a 3 contra o Fortaleza.



Assim, Richard, substituto imediato de Fernando Miguel, assumirá a titularidade da equipe já na partida contra o ABC, amanhã, pela Copa do Nordeste. O camisa 1 fez dois jogos em 2024, ambos no certame regional. Contra a Juazeirense-BA e o Náutico, duelos estes em que Mancini escalou um time alternativo, o goleiro foi o principal destaque do Alvinegro e não foi vazado.



As boas atuações de Richard, inclusive, acirraram a disputa no gol alvinegro. Há cinco anos no clube, o camisa 1 também é um dos líderes do elenco e tem um carinho especial por parte dos torcedores. Além dele, os goleiros Bruno Ferreira, que chegou a ser titular do Ceará em determinado momento de 2023, e César, promovido das categorias de base ao profissional, são as outras opções de Mancini para a posição.