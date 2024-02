Iguatu recebe Juventude pela Copa do Brasil por vaga na segunda fase e premiação

Foto: Lucas Emanuel/FCF Davi Torres e Pedrinho no jogo Ferroviário x Iguatu, no PV, pelo Campeonato Cearense 2024

Um dos representantes do Estado na primeira fase da Copa do Brasil, junto a Fortaleza e Ferroviário, o Iguatu dá o pontapé inicial no certame na noite de hoje, às 20 horas, quando recebe o Juventude-RS no estádio Morenão, no Centro-Sul do Ceará. O embate único decidirá qual equipe avança para a próxima fase da competição.

Por regulamento, somente a vitória classificará o time cearense. Por este motivo, o Azulão deve ir com força total ao gramado. Em campo, o técnico Washington Luiz deve utilizar o mesmo time-base que se classificou para as quartas de final do Campeonato Cearense, onde recentemente foi superado pelo Ferroviário, mas o cenário para o embate pela Copa do Brasil é de otimismo.

Além de poder contar com todo o time titular, o treinador também terá como ponto favorável o fator casa. Além da expectativa de Morenão cheio, a torcida promete fazer uma bela festa em busca da classificação, já que o avanço também é importante financeiramente ao Azulão. O clube cearense recebeu R$ 787 mil pela participação na primeira fase e embolsará mais R$ 945 mil se despachar os gaúchos.

Entretanto, o adversário não é dos mais fáceis. Apesar de viver um momento de oscilação na temporada, com uma sequência de quatro jogos sem vitória, o Juventude possui a vantagem de poder empatar para seguir na competição.

Além disso, o clube possui dois atletas que já enfrentaram o Iguatu na Copa do Brasil do ano passado, quando a equipe cearense foi eliminada pelo Santos: o atacante Lucas Barbosa e lateral-direito João Lucas.

Autor de um dos gols daquele embate, Lucas Barbosa tem sido uma "peça coringa" no time de Roger Machado. Além de atuar por diferentes vertentes, o atleta é atualmente titular absoluto e artilheiro do clube gaúcho, e revelou em coletiva que espera um jogo difícil, apesar da vantagem que o Juventude tem por conta do regulamento.

"Vai ser um jogo bem difícil. É uma equipe, por mais que não seja tão conhecida, gosta de propor o jogo e se arriscam bastante. (...) É um jogo muito importante que temos que entrar 100% ligados. Sabemos que o empate é suficiente, mas vamos buscar a vitória para conseguir uma classificação fazendo um grande jogo. Estamos motivados e prontos para dar o nosso melhor", ressaltou o atacante.