"Mancha a competição", critica técnico do Maracanã sobre pênalti marcado para o Floresta

Foto: Lucas Emanuel/FCF Rodrigues Júnior (3º da dir. para esq.) teve atuação questionada

Técnico do Maracanã, Júnior Cearense detonou a atuação do árbitro Rodrigues Júnior no duelo de ida das quartas de final do Campeonato Cearense, contra o Floresta, no último domingo, 25. O Bicolor largou em desvantagem no confronto, perdendo por 1 a 0, com um pênalti polêmico favorável ao Verdão da Vila Manoel Sátiro.

O lance aconteceu aos 39 minutos do segundo tempo. Após o cruzamento, o jogador do Maracanã, Guilherme, cabeceou a bola na coxa para cortar o passe adversário, mas o árbitro assinalou penalidade a favor do Lobo por suposto toque de mão do camisa 13. Em entrevista ao Trem Bala, no YouTube do O POVO, ontem, Júnior Cearense disse que o lance “mancha a competição” e que é prejudicial para o quadro de arbitragem da Federação Cearense de Futebol (FCF).

“Falar da arbitragem cearense é complicado. Parei até de bater boca, porque já fui muito prejudicado em vários jogos. A bola bate na cabeça do meu atleta, podia até bater no braço depois, mas tira o 'mão na bola', e ele aplicou com rapidez, a forma como ele apitou o lance, com uma convicção até estranha. Tenho plena convicção que o quadro todo, apenas quem viu o pênalti foi ele (Rodrigues Júnior). É um lance feio, que mancha a competição, o quadro, é ruim para o Paulo Silvio (presidente da Comissão de Arbitragem da FCF), que é o chefe de arbitragem. Maracanã perde a invencibilidade com um gol dessa forma”, criticou o comandante.

Júnior Cearense ainda explicou a importância do confronto para o Maracanã, que, devido à desvantagem nas quartas de final, pode ficar fora da fase prévia da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil em 2025, além de perder o título simbólico de Campeão do Interior do Estadual.

“Para o Maracanã, vale uma pré-Copa do Nordeste, um possível título do Interior e também uma ida à Copa do Brasil. Terei que ganhar o jogo (contra o Floresta) por mais de um gol de diferença para poder ter a vantagem de avançar à semifinal. O jogo, quem estava lá viu, era controlado. O Maracanã teve o controle (da partida), dificilmente levaríamos um gol e acabou prejudicando tudo, um trabalho todo. São mais de 50 profissionais que acabam sendo atrapalhados por um erro grotesco”, completou.

A partida decisiva contra o Floresta acontece no próximo domingo, 3, às 17 horas, no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú. Para avançar à semifinal diretamente, sem precisar de pênaltis, o Maracanã precisará vencer por dois ou mais gols de diferença.

Nota de repúdio do Maracanã

O Maracanã emitiu ontem uma nota de repúdio à atuação do árbitro Rodrigues Júnior. O clube criticou os critérios utilizados pelo juiz e solicitou “medidas corretivas” à Comissão de Arbitragem.

Veja nota de repúdio

“O Maracanã Esporte Clube repudia veementemente a atuação desastrosa e tendenciosa da arbitragem conduzida por Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CBF) no jogo deste domingo, 25.02, no Estádio Presidente Vargas.

O árbitro utilizou critério questionáveis e influenciou diretamente no resultado da partida ao tomar decisões prejudiciais ao Maracanã Esporte Clube, incluindo a marcação de um pênalti inexistente a favor do adversário, a omissão na aplicação de cartões amarelos aos jogadores adversários após várias faltas consecutivas e a aplicação de cartões amarelos duvidosos aos jogadores do Maracanã.

Esses equívocos cometidos durante o jogo, que geraram indignação nos jogadores e na torcida, evidenciam a necessidade urgente de aprimoramento na qualidade da arbitragem, essencial para assegurar a integridade e a justiça no futebol brasileiro.

O Maracanã Esporte Clube demanda que a Comissão de Arbitragem aplique as devidas medidas corretivas ao corpo de arbitragem desta partida, a fim de evitar a recorrência de situações semelhantes no futuro.”