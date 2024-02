Prêmio Laureus: Rayssa Leal e Filipe Toledo são indicados pelo segundo ano seguido

Foto: MAURO PIMENTEL / AFP Rayssa Leal na etapa do Rio de Janeiro da Liga Mundial de skate street

Dois dos maiores expoentes de esportes radicais no Brasil, a skatista e medalhista olímpica Rayssa Leal e o surfista bicampeão mundial Filipe Toledo foram indicados, ontem, em Madri, ao Prêmio Laureus World Sports Awards de melhor atleta de esportes de ação da edição de 2024.

As nomeações de Toledo e Leal para o prêmio foram anunciadas juntamente com estrelas do esporte mundial como o tenista Novak Djokovic, os jogadores de futebol Lionel Messi e Erling Haaland, o piloto de Fórmula 1 Max Verstappen, e a ginasta Simone Biles, entre outros atletas.

A categoria de esportes radicais inclui ainda mais quatro candidatas: a skatista australiana Arisa Trew, a campeã mundial de surfe Caroline Marks, a campeã mundial de BMX Bethany Sriever, e Kirsten Neuschafer, da África do Sul. Ela se tornou a primeira mulher a vencer uma regata solo de volta ao mundo através dos três grandes cabos.

Tony Hawk, membro da Laureus World Sports Academy, e com grande trajetória no skate, elogiou os dois brasileiros indicados na modalidade de esportes de ação e a crescente produção de novos atletas.

"O Brasil tem produzido consistentemente alguns dos maiores talentos em esportes de ação. Filipe já foi campeão mundial e a Rayssa está no caminho certo para vencer grandes eventos nos próximos anos. Ela ganhou uma medalha olímpica em Tóquio e é a favorita para o ouro em Paris. Não é de admirar que ela e Filipe tenham sido indicados novamente (ao Prêmio)", afirmou Hawk.

E o ano de 2023 foi mesmo especial para a dupla. Na temporada passada, o surfista de Ubatuba conquistou o seu segundo título mundial consecutivo. Rayssa também brilhou no skate ao ganhar o seu primeiro ouro no Campeonato Mundial de skate de rua em Sharjah.