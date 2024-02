Fortaleza busca duas contratações antes do fim da janela e de julgamento do caso Lucero

Foto: Pedro Souza / Atlético Vargas está no Atlético-MG desde 2020

Em meio às consequências — dentro e fora de campo — do atentado em Pernambuco que deixou seis jogadores feridos, o Fortaleza aos poucos volta as atenções para a parte esportiva e ainda quer se reforçar no mercado da bola. O Leão mira mais duas contratações antes do fim da janela de transferências e do julgamento do "caso Lucero", apurou O POVO.

O clube do Pici deseja um lateral-esquerdo e um atacante para agregar ao elenco de Juan Pablo Vojvoda. O alvo para o setor ofensivo, inclusive, já está definido: o chileno Eduardo Vargas, do Atlético-MG. O jogador de 34 anos é visto como opção para disputar posição com Lucero e Thiago Galhardo no posto de referência do ataque.

O nome do camisa 11 do Galo já estava no radar tricolor desde o mês passado, mas sem avanço nas conversas à época. O contrato de Vargas com o clube mineiro tem duração até dezembro deste ano, o que pode facilitar um acordo entre as equipes para a liberação.

Já a lateral tem Bruno Pacheco — que atualmente se recupera de fratura na mão — como titular absoluto, mas Gonzalo Escobar foi quem sofreu ferimentos mais graves no atentado de torcedores do Sport e demandará maior cuidado na recuperação: o argentino precisou de 13 pontos no rosto e sofreu trauma cranioencefálico devido a uma pedrada. No começo do ano, o Fortaleza chegou a negociar com o cearense Felipe Jonatan, mas não chegou a um acordo com o Santos.

A preferência é por nomes que atuem no futebol brasileiro, tanto pela questão financeira quanto pelo prazo restante para concretizar qualquer operação. A primeira janela de transferências do Brasil se encerra na próxima semana, dia 7 (quinta-feira). Haverá uma nova brecha até 19 de abril para que equipes das Séries A e B inscrevam jogadores que estavam disputando Estaduais, mas a situação do Tricolor pode mudar até lá.

Nos dias 14 e 15 de março, o Fortaleza terá julgamentos no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS, na tradução da sigla em inglês) e na Corte Arbitral do Esporte (CAS, na tradução da sigla em inglês) do caso de Juan Martín Lucero em ação movida pelo Colo-Colo, do Chile. O Cacique acusou o Leão de induzir o atacante argentino a quebrar o contrato.

Em agosto do ano passado, a Câmara de Resolução de Disputas da Fifa puniu o Tricolor com transfer ban (proibição de registrar novos jogadores) por duas janelas de transferências e Lucero com quatro meses de suspensão. Tanto o clube quanto o camisa 9 conseguiram efeitos suspensivos até a decisão em instância superior, o que ocorrerá agora.

Caso as punições sejam mantidas, por exemplo, o Fortaleza não poderia registrar novos atletas nas janelas do meio de 2024 e início de 2025, enquanto o atacante ficaria cerca de 120 sem disputar partidas oficiais. A equipe do Pici crê em resultado positivo no julgamento na Suíça, mas, em paralelo, pretende se resguardar no mercado da bola.

Fortaleza: reforços em 2024

Para a temporada 2024, o Leão contratou seis jogadores até o momento, com foco maio no sistema defensivo: o goleiro Santos; os zagueiros Kuscevic e Tomás Cardona; o volante Matheus Rossetto, o meia Luquinhas e o atacante Moisés.

O último deles a ser anunciado foi Rossetto, na sexta-feira passada, 23. O meio-campista estava livre no mercado após defender o Atlanta United, dos Estados Unidos, por quatro temporadas.