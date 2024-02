Iguatu fica no 0 a 0 com Juventude em casa e é eliminado da Copa do Brasil

Foto: Fernando Alves/ECJuventude Lance do jogo Iguatu x Juventude, no Estádio Morenão, pela Copa do Brasil 2024

O Iguatu está fora da Copa do Brasil. A equipe cearense se despediu na noite de ontem, ao empatar sem gols com o Juventude, no estádio Morenão, pela primeira fase da competição.

Com o apoio da torcida, desde o início do jogo o Azulão se portou sabendo que só o triunfo importava por conta do regulamento, que dava a vantagem do empate ao Juventude, e correu atrás do resultado.

Neste enredo, o Iguatu fez um jogo reativo, acumulando a posse de bola do embate ao se defender bem. A equipe comandada por Washington Luiz deu poucas chances de boas finalizações ao adversário.

Em todo o primeiro tempo, apenas uma grande chance foi criada pela equipe gaúcha: aos 13 minutos, o ex-Ceará Jean Carlos cobrou uma falta no canto esquerdo do gol de Mauro Iguatu, mas a bola bateu na trave e depois foi afastada pela defesa. Outra boa oportunidade só foi criada nos minutos iniciais da segunda etapa, quando Gilberto fez uma forte finalização aos três minutos, mas o goleiro cearense espalmou para escanteio.

As duas equipes acabaram por protagonizar um segundo tempo mais intenso. Do lado do Iguatu, o goleiro Mauro se destacou ao fazer grandes defesas, mas Dentinho, no ataque, também apareceu no embate. Aos 27 minutos, o atleta fez uma boa finalização para o Azulão, que foi travada por Lucas Wingert.

Do lado do Juventude, Nenê foi quem mais se destacou na segunda etapa. O atleta foi quem mais teve oportunidades de finalização, mas a defesa do Iguatu conseguiu frear as tentativas criadas.

Nos minutos finais, ainda sobrou emoção para o time cearense, que teve a oportunidade de colocar a bola na grande área no último lance do jogo, mas a defesa do Juventude cortou a cobrança, mandando para longe a bola e o sonho de classificação do Azulão.

Sem tempo a perder, o Iguatu volta a campo no próximo sábado, 2, quando recebe o Ferroviário, no Morenão, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Cearense. No duelo de ida, o Tubarão venceu por 1 a 0.