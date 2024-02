Ceará abre 2 a 0, mas cede empate para o ABC e deixa o G-4 da Copa do Nordeste

Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo Vovô ficou no empate diante do Elefante em casa

Após abrir 2 a 0 no placar, o Ceará cedeu o empate para o lanterna ABC e desperdiçou a chance de assumir a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste.

Não apenas isso: o Alvinegro, que chegou ao terceiro empate consecutivo no torneio regional, deixou o G-4 da chave e caiu para a quinta colocação, agora com seis pontos somados — mesma quantidade do River-PI, que ganha no critério de desempate (número de vitórias).



Após dez dias sem atuar, o Ceará retornou às atividades com virtudes e problemas corriqueiros. No primeiro tempo, o Alvinegro emplacou um alto volume de lances ofensivos, sufocou o ABC e fez uma boa exibição no Gigante da Boa Vista. Apoiado pela torcida, o Vovô reforçou o padrão que vem sendo implementado por Vagner Mancini em 2024: um time rápido nas articulações, que preza pela construção de pé em pé e com muita força pelos lados do campo.

Embora o ABC tenha tentado surpreender por meio dos contra-ataques, o Ceará conseguiu ter o controle da partida ao longo da primeira etapa. Os números comprovam o domínio. O Alvinegro teve 57% da posse da bola, trocou 212 passes, com 91% de acerto, e finalizou 13 vezes, sendo cinco na direção correta do gol — uma delas convertida por Aylon, de cabeça, que chegou ao quarto gol no ano e se isolou na vice-artilharia.

Neste recorte inicial do jogo, chamaram a atenção alguns padrões táticos do time. As triangulações buscando jogadas em profundidade pela linha de fundo, a pressão pós-perda e, sobretudo, um futebol apoiado que preza pela troca de passes. O indício era positivo para um resultado positivo na partida, expectativa potencializada pelo gol de Erick Pulga logo no primeiro minuto do segundo tempo. Mas o time desmoronou a partir dali.

Sem a mesma capacidade física da etapa inicial — e isso tem sido um problema no Ceará —, o time foi perdendo força. Consequentemente, Mancini precisou fazer mudanças, mas os jogadores que vieram do banco não mantiveram o bom nível do time que começou o jogo. O ABC, em lances de desatenção da defesa alvinegra, aproveitou a queda do Ceará para empatar o jogo.



Com o 2 a 2 no placar, o Ceará resolveu tentar reverter o prejuízo, mas já sem organização. Apesar disso, a equipe ainda assim conseguiu criar situações para balançar as redes. A melhor chance caiu no pé de Saulo Mineiro, que, na pequena área, sem marcação e com o goleiro caído, conseguiu chutar por cima da baliza.

Assim, o Ceará mais uma vez mostrou dois polos muito distintos em um mesmo jogo. Um primeiro tempo de alto nível e uma segunda etapa marcada por um time mal fisicamente e desatento. Importante ponderar, porém, a alta quantidade de desfalques ontem, oito no total, o que de fato impacta nas opções de reposição.

Ceará 2x2 ABC



Ceará

4-3-3: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe (Paulo Victor), Jonathan e Matheus Bahia; Richardson (Steven), Castilho (João Victor) e Recalde (Saulo Mineiro); Pulga, Aylon e Facundo Castro (Barceló). Téc: Vagner Mancini

ABC

4-4-2: Carlos Eduardo; Yuri Ferraz, Richardson, Wesley Santos e Gustavo; Randerson (Romário), Douglas Skilo (Léo Guerra), Erick Varão e Vinicius Amaral (Walfrido); Ruan (Vitor Marinho) e Daniel Cruz (Parraguez). Téc: Rafael Lacerda

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 28/2/2024

Árbitro: Bruno Nogueira Prado/BA

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos/BA e Wesley Silva Santos/BA

Gols: 32min/1ºT - Aylon e 1min/2ºT - Erick Pulga (CEA); Daniel Cruz (ABC)

Cartões amarelos: Barceló (CEA); Randerson, Erick Varão e Wesley (ABC)

Público e renda: 13.073 presentes/R$ 120.030,00