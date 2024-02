Feridos em atentado, João Ricardo, Dudu e Brítez voltam a treinar no Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Brítez foi um dos jogadores feridos

Aos poucos, uma semana após o atentado ao ônibus da delegação em Pernambuco, o Fortaleza vai seguindo a rotina de treinos. A equipe tricolor volta a campo no próximo domingo, 3, às 20h30min, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI), em confronto diante do Fluminense-PI, pela primeira fase da Copa do Brasil.

O embate nordestino seria hoje à noite, mas o Leão pediu o adiamento à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após o episódio de violência na Região Metropolitana no Recife que deixou seis jogadores feridos.

Nas atividades de ontem, os funcionários surpreenderam os atletas com aplausos e uma faixa estendida com a frase “Somos uma só família. Contem com a gente!”, demonstrando a união interna do clube. Além disso, o goleiro João Ricardo, o lateral Dudu e o zagueiro Emanuel Brítez voltaram aos trabalhos físicos com o restante do elenco, de acordo com informações do setorista Miguel Júnior, no programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN.

No atentado sofrido na última quinta, 22, os três jogadores foram acertados por pedras e bomba enquanto se encaminhavam para Recife após o jogo diante do Sport, pela Copa do Nordeste. O goleiro levou seis pontos na cabeça, o lateral sofreu com estilhaços por diversas partes do corpo e o zagueiro teve lesão nos dois tornozelos, com uma inflamação próxima à região do tendão de Aquiles.

O treino de ontem também contou com a presença do lateral Bruno Pacheco, que estava no departamento médico com uma fratura metacarpiana na mão direita. Segue em baixa médica, entretanto, o zagueiro Titi e o lateral Gonzalo Escobar, feridos no atentado. Lucas Sasha, que também se machucou no ônibus, já participava dos trabalhos desde sábado, 24.

O atacante Thiago Galhardo, por sua vez, compartilhou nas redes sociais que tem passado por um trauma psicológico, com episódios de crise de pânico, após o atentado sofrido pela delegação.

"Hoje me encontro de uma maneira interna na qual nunca me vi antes. Não importa aqui especificar o diagnóstico que o médico colocou no meu atestado, mas o fato é que estou angustiado, me sentindo profundamente abalado e com momentos de crises de pânico que não desejo para ninguém! Quem sente ou já sentiu isso vai entender bem do que estou falando", especificou o atleta em postagem em que informou que ficará afastado por uma semana para cuidar da saúde mental.



Em nota, o Fortaleza confirmou que o atleta foi liberado e que ele vem sendo acompanhado pelo departamento médico, com previsão de retorno ao clube após o período de sete dias de afastamento.

Além do jogo pela Copa do Brasil diante do Fluminense-PI, o Fortaleza também entrará em campo na próxima quarta, 6, quando enfrenta o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste, novamente fora de casa.