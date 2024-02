Ferroviário vira sobre Maranhão e se classifica para segunda fase da Copa do Brasil

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Gabryel Martins balançou as redes para o Tubarão

O Ferroviário está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil 2024. O Tubarão da Barra conquistou o avanço após vencer o Maranhão por 2 a 1, de virada, na noite de ontem, no Estádio Castelão, em São Luís (MA), pela primeira etapa do torneio nacional.

No primeiro tempo, Clessione marcou para a equipe maranhense, e Gabryel Martins deixou tudo igual. Na segunda etapa, Geninho decretou a vitória coral. Com o resultado, o Tubarão embolsa premiação de R$ 945 mil — já havia faturado R$ 787 mil pela participação. O time da Barra do Ceará também atuará como visitante na próxima fase da Copa do Brasil — condição definida em sorteio.

Maranhão x Ferroviário: o jogo

A partida em São Luís foi intensa desde os primeiros minutos. Com o regulamento a seu favor, já que poderia empatar para se classificar — vantagem definida pelo regulamento, em razão de melhor posição no ranking —, o Ferroviário esperou o adversário, que foi para cima, mas a boa finalização foi defendida por Douglas Dias.

Apesar da postura mais cautelosa, o Tubarão da Barra viveu momentos dramáticos no jogo. Isso porque o lateral-esquerdo Ernandes sentiu dores aos quatro minutos e teve de ser substituído por Bryan Gabriel. Com isso, o comportamento da equipe comandada por Copertino ficou ainda mais retraída, no que o Maranhão aproveitou para abrir o placar.

Aos 13 minutos, após um cruzamento pela direita, Clessione ultrapassou a defesa coral e abriu o marcador no Castelão. Não houve muito tempo para comemoração, entretanto, já que no minuto seguinte Gabryel Martins marcou para o Ferroviário e deixou tudo igual no placar.

No segundo tempo, com a saída do atacante para entrada do zagueiro Henrique Vermudt, o grupo coral fez um jogo ainda mais recuado. O Maranhão pressionou e teve as principais ações ofensivas, mas foi o Ferroviário quem aproveitou as chances de ataque quando teve, contando com o brilho do goleiro Douglas Dias na retaguarda.

Aos 26 minutos, após cobrança de escanteio, o defensor Geninho, pelo alto, colocou o clube coral na frente do placar. Com a vantagem no marcador, o Tubarão só teve de controlar a classificação durante os 20 minutos finais, o que não foi tão complicado, já que o Maranhão se mostrou desanimado e cansado fisicamente após o tento tomado e seguiu sem conseguir construir grandes oportunidades de alcançar a virada.