Ceará sofre com oscilação nos jogos e amarga sequência de empates

Foto: AURÉLIO ALVES Vagner Mancini alertou para desempenho do Vovô

O Ceará tropeçou diante do ABC, na última quarta-feira, 28, na Arena Castelão, pela quarta rodada da Copa do Nordeste, e registrou o quarto empate consecutivo na temporada, sendo três pela competição regional. A ausência de vitórias fez o clube deixar o G-4, sendo ultrapassado pelo River-PI. Na tabela de classificação, ocupa a quinta posição do Grupo A, com seis pontos.

A igualdade contra o time potiguar repetiu o cenário apresentado pelo Ceará nas últimas partidas. A equipe de Vagner Mancini não tem conseguido equilibrar o desempenho nos dois tempos dos confrontos, realizando uma primeira etapa sólida, conseguindo abrir vantagem, mas deixando a desejar nos 45 minutos finais, perdendo força ofensiva e vacilando defensivamente, oferecendo chances aos adversários.

“Essa vantagem foi falada no vestiário, que não deveríamos, de maneira alguma, voltar da mesma forma que aconteceu no clássico, onde a gente tinha vantagem e acabou rapidamente perdendo. […] Pelas nossas contas, dos sete gols sofridos na temporada, seis foram exatamente entre 15 e 25 minutos do segundo tempo. Isso mostra que a nossa equipe tem uma tendência de cair exatamente nesse tempo”, disse Vagner Mancini em entrevista coletiva pós-jogo.

Contra o ABC, após abrir 2 a 0, a comissão técnica do Alvinegro de Porangabuçu optou recuar o time, promovendo modificações no meio-campo, como a saída de Richardson para a entrada de Steven. O time perdeu ritmo e os atletas que permaneceram sofreram fisicamente, sem conseguir competir de igual para igual contra os visitantes.

A queda física, inclusive, preocupa o torcedor do Vovô. Um dado alarmante é trazido como comparativo: todos os gols sofridos em 2024 aconteceram no segundo tempo. Isso ocorre, também, pela diminuição do ritmo imposto, sobretudo, na etapa inicial da partida.

No ano, o Ceará sofreu apenas sete gols. Os tentos sofridos foram contra Maracanã, Altos, Fortaleza (três vezes) e ABC (duas vezes). Sempre que teve a rede estufada pelo adversário, o Alvinegro não conseguiu sair de campo com a vitória, registrando, no período, quatro empates.

Durante a coletiva, Mancini ainda explicou que o time sofreu um “apagão” contra o ABC e que as decisões tomadas de forma equivocada condicionaram a partida, levando a equipe potiguar ao empate. Por fim, o treinador explicou que enxergou pontos positivos no empate, mas que há muitos ajustes a serem realizados para o Ceará conseguir ter equilíbrio nas partidas.

O Vovô volta a campo apenas na próxima quarta-feira, 6, às 21h30min, contra o Bahia, pela quinta rodada da Copa do Nordeste, novamente no Castelão.

Revelado na base do Ceará, o zagueiro Jonathan esteve entre os destaques do Alvinegro de Porangabuçu no empate por 2 a 2 contra o ABC, pela Copa do Nordeste. O defensor, de 19 anos, recebeu, inclusive, elogios do técnico Vagner Mancini.

“Ele começou o jogo bem, mas pecando em alguns detalhes técnicos. Tive uma conversa com ele no lance do primeiro gol e, a partir dali, (ele foi) o melhor jogador em campo, disparado do segundo. Vemos isso com muita felicidade. É um atleta jovem, formado no Ceará, que está tendo a oportunidade e agarrando, mostrando para todo mundo que tem condições de estar aqui e vestir a camisa do Ceará”, iniciou o comandante.

“Isso é importante por ser um ativo do clube, por ser um jovem, por ter o 'DNA do Ceará', um cara aguerrido, que é o que o torcedor gosta de ver. Saio do Castelão chateado pelo resultado, mas feliz pelo Jonathan que teve sua oportunidade e foi muito bem”, completou.

Titular devido à indisponibilidade de Ramon Menezes, David Ricardo e Lucas Ribeiro, Jonathan atuou durante os 90 minutos, sendo peça importante no combate aos contra-ataques do ABC. O atleta ainda participou, em determinados momentos, da fase ofensiva, contribuindo com o setor de criação do Ceará.

Jonathan teve 66 passes certos — de 70 tentados —, duas interceptações e oito rebatidas — liderando o quesito entre os atletas do Ceará. O zagueiro recebeu nota 5.8 da plataforma FootStats, especializada em estatísticas.

Em 2024, o paulista atuou em três partidas, com 267 minutos em campo, de acordo com o site oGol. Contra Juazeirense, Náutico e ABC, foi utilizado como titular, sendo dupla de Lucas Ribeiro (duas vezes) e Matheus Felipe.