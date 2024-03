Em boa fase, Ferroviário aumenta receita com Copa do Brasil e amplia invencibilidade

Foto: AURÉLIO ALVES Copertino está invicto à frente do Ferrão

Após um começo de temporada frustrante, com uma eliminação precoce na primeira fase da Pré-Copa do Nordeste, o Ferroviário parece ter dado a volta por cima — tanto esportiva quanto financeiramente. Na noite da última quarta-feira, 28, a equipe coral garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil e garantiu montante importante para os cofres.

Em campo, a equipe comandada por Maurício Copertino superou o Maranhão de virada (2 a 1), em São Luís (MA). Com doses de emoção, a vitória foi construída com gols de Gabryel Martins e Geninho.

Com isso, além de avançar um estágio no torneio nacional, o time da Barra do Ceará ainda recebeu mais R$ 945 mil pela vaga conquistada. O valor se soma aos R$ 787 mil que já recebeu pela participação na primeira fase. Portanto, o Tubarão acumula R$ 1,7 milhão no certame.

"É importante (classificação) para o clube, para todo o processo que vem sendo construído aqui dentro. Estávamos focados desde o início da semana. [...] O segundo tempo foi bem melhor, as coisas ficaram mais equilibradas. Conseguimos fazer um belo trabalho", disse o técnico Maurício Copertino, em entrevista coletiva após o duelo.

Classificado, o Peixe vai encarar mais uma equipe maranhense na competição, novamente fora de casa. Trata-se do Sampaio Corrêa, que se classificou para a segunda fase do mata-mata nacional depois de empatar em 1 a 1 com o Humaitá-AC. A Bolívia Querida, visitante no confronto, tinha a vantagem da igualdade no placar, conforme regulamento da competição nacional.

A vitória diante do Maranhão, inclusive, faz o Tubarão ampliar sua sequência invicta na temporada. Após a demissão do técnico Matheus Costa, o time engatou uma sequência positiva de seis partidas sem saber o que é perder. No recorte, o Ferroviário venceu Atlético-CE e Caucaia sob o comando interino de Raimundo Wagner.

Posteriormente, Maurício Copertino foi contratado para ser o novo treinador e deu continuidade à série invicta. Com ele no comando, a equipe coral empatou duas partidas, incluindo o Clássico das Cores contra o Fortaleza, e venceu duas, contra Iguatu e Maranhão, respectivamente.

"Estamos fazendo bons jogos. A gente trabalha bastante, pensa o jogo. Acho que é um conjunto. Quando a gente falou que vinha para cá para fazer uma história bonita, realmente isso é meu propósito", comentou o comandante coral.

Agora, o Ferroviário segue preparação para encarar o Iguatu no duelo de volta das quartas de final do Campeonato Cearense. O confronto está marcado para amanhã, às 16h40min, no Estádio Morenão, no Centro-Sul do Estado. Na ida, o Peixe bateu o Azulão por 1 a 0.