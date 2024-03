Rossetto vê Fortaleza "forte", mas em recuperação para jogo contra Fluminense-PI

Foto: João Moura/Fortaleza EC Matheus Rossetto em apresentação no Fortaleza

Apresentado pelo Fortaleza na tarde de ontem, ao lado do CEO da SAF, Marcelo Paz, e do executivo de futebol Bruno Costa, o volante Matheus Rossetto ressaltou que apesar de o elenco tricolor estar em recuperação após atentado sofrido na semana passada, em Pernambuco, o grupo tem sido forte e está preparado para o próximo duelo.

O Leão do Pici voltará a campo no domingo, 3, quando enfrenta o Fluminense-PI, às 20h30min, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI), pela primeira fase da Copa do Brasil. Pelo regulamento, o Tricolor tem a vantagem do empate para avançar, já que está em melhor colocação no ranking nacional de clubes.

"Vejo que nosso grupo é bem família, bem forte, e posso perceber no dia a dia que é uma família. Estamos sempre acolhendo um ao outro, nos ajudando, e a gente não tem nenhuma sombra de dúvidas que vamos reverter essa história juntos, da melhor maneira", pontuou o atleta, que vai vestir a camisa 16.

Em relação ao atentado, que deixou seis jogadores feridos, Rossetto salientou que os atletas estão se recuperando "super bem" após lamentar o ocorrido. João Ricardo, Dudu, Brítez e Lucas Sasha já participam dos treinos, enquanto Titi e Gonzalo Escobar seguem em recuperação. Já Thiago Galhardo foi liberado para tratar da saúde mental.

"É muito triste você ver esse tipo de acontecimento não só aqui, mas em qualquer lugar. A gente não deseja isso pra ninguém. Lógico, a gente é ser humano e sente isso. Alguns jogadores sentiram e nesse pouco tempo que estou aqui dá pra ver que eles estão se recuperando super bem da tragédia. A gente vai passar por isso da melhor maneira possível", disse.

Estilo de jogo e disposição

Em relação ao seu estilo de jogo e como pode encaixar no time de Vojvoda, Rossetto citou a versatilidade que pode agregar ao Leão do Pici, podendo atuar de diferentes formas no meio de campo.

"Para ser sincero, já joguei de primeiro a quarto volante, de meia. Estou preparado para jogar, não só na posição que o professor quer. Caso futuramente o professor queira, estou me preparando para isso", falou ele, que destacou que tem se sentido pronto para jogar e em momento de evolução.

"O próximo jogo é muito importante. Por mais que eu tenha passado um tempo sem treinar, treinando separado em Florianópolis, já estou com o grupo aqui, evoluindo a cada dia", explicou. "Espero poder ser campeão com o Fortaleza. (...) Quero poder fazer história aqui também, ser campeão e construir a minha história e marcar no clube", afirmou o volante.

Cria do Athletico-PR, o catarinense vai voltar a atuar no futebol brasileiro, já que estava no Atlanta United, dos Estados Unidos, desde 2020.