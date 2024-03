Após dias difíceis, Fortaleza faz últimos ajustes antes de retomada contra Fluminense-PI

Foto: AURÉLIO ALVES Tinga é o capitão do Tricolor do Pici

Dez dias depois de sofrer o atentado em Pernambuco, o Fortaleza está prestes a retornar ao campo de jogo. Amanhã, em Teresina (PI), o time tricolor encara o Fluminense-PI, em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil.

No confronto, o Leão do Pici terá a vantagem do empate, conforme previsto no regulamento da competição em razão da melhor posição no ranking nacional de clubes. O duelo será realizado às 20h30min, no Estádio Lindolfo Monteiro.

Comandada por Juan Pablo Vojvoda, a equipe leonina seguiu preparação durante toda a semana e realizará seu último treinamento em solo cearense na tarde de hoje, no Pici. Após a atividade, a delegação embarcará à noite em voo fretado rumo a Teresina.

Para o duelo, o técnico terá de superar desfalques importantes, como Titi e Thiago Galhardo. O zagueiro segue se recuperando de um procedimento cirúrgico para a retirada de estilhaços de vidro na panturrilha. Já o atacante está em Minas Gerais com a família após ser liberado para tratar a saúde mental.

Principal atingido no atentado, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar também será baixa. O jogador argentino ainda não retornou aos gramados após sofrer um trauma cranioencefálico. Além das ausências em campo, o Fortaleza terá que focar no aspecto psicológico após um golpe tão duro.

"Alguns jogadores sentiram e, nesse pouco tempo que estou aqui, dá pra ver que eles estão se recuperando super bem da tragédia. A gente vai passar por isso da melhor maneira possível", comentou o recém-chegado volante Matheus Rossetto.

A boa notícia fica para a partida por conta dos retornos de João Ricardo, Dudu e Brítez, feridos no atentado, aos treinos. A expectativa é de que o trio esteja em campo diante da equipe piauiense. Lucas Sasha, que voltou às atividades mais cedo, também deve ser selecionado para o duelo.



Em Teresina, o Leão do Pici vai enfrentar um adversário que vive um início de ano fragilizado. Nos oito jogos em que disputou, o Fluminense possui mais derrotas que vitórias ou empates, e mais gols sofridos que marcados.

Ao todo, a equipe comandada por Higor César possui quatro reveses, duas igualdades e somente duas vitórias. Foram 10 tentos sofridos nas oito partidas, contra apenas nove marcados. O baixo número, inclusive, já rendeu ao grupo a eliminação na próxima fase do Campeonato Piauiense. A equipe não ficava de fora das finais do Estaduais desde que ascendeu à principal divisão local, em 2021.