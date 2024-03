Após duas semanas, Fortaleza BC volta às quadras contra o Pato Basquete pelo NBB

Foto: Bryan Assis/Bauru Basket Técnico Flávio Espiga conversa com jogadores no jogo Bauru x Fortaleza Basquete Cearense pelo NBB

Com um descanso de intertemporada do NBB, o Fortaleza Basquete Cearense teve uma pausa de 15 dias no calendário. Agora, volta à ação para outro desafio em casa, desta vez contra o Pato Basquete-PR, hoje, às 16 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em partida válida pela 18ª rodada da competição.

A última vez que o Carcalaion entrou em quadra foi para enfrentar o Botafogo, no dia 14 de fevereiro. No confronto, venceu por 84 a 75 e passou a ocupar o 9° lugar na tabela.

Edson de Figueiredo, preparador físico do Fortaleza BC, relatou que o período de descanso foi proveitoso para a equipe, que teve a oportunidade de fazer ajustes sob comando do técnico Flávio Espiga e recuperar os jogadores lesionados.

“É muito importante para a gente essa pausa da intertemporada. Nós fizemos uma reunião com toda a comissão técnica, fizemos avaliações de como está o grupo. Agora contra o Pato Basquete, nós seguiremos para uma reta final de competição”, disse.

“Nosso principal objetivo era a recuperação dos atletas lesionados e conseguimos isso com o excelente trabalho do departamento médico e agora a gente quer chegar forte contra o adversário”, avaliou o profissional.

O Pato Basquete, adversário da vez, foi derrotado nos últimos quatro jogos, tendo marcado sua última vitória diante do Botafogo. Enquanto a equipe cearense chega para o duelo com o retrospecto de quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. O destaque tem sido o ala Dexter McCLanahan, com média de 15.5 pontos por jogo.

O jogo contra o Pato Basquete é o último da sequência de três partidas em casa. Depois, o Fortaleza Basquete Cearense viajará até São Paulo para disputar contra o Corinthians.