Ferroviário e Iguatu fazem duelo decisivo por vaga na semifinal do Cearense

Foto: Lucas Emanuel/FCF Lance do jogo Ferroviário x Iguatu, no PV, pelo Campeonato Cearense 2024

Ferroviário e Iguatu voltam a se enfrentar hoje, às 16h40min, no Estádio Morenão, no Centro-Sul do Estado, no segundo jogo das quartas de final do Campeonato Cearense de 2024. No confronto de ida, o Tubarão da Barra triunfou por 1 a 0, com gol de Marcelinho.

O time coral, portanto, tem a vantagem do empate para se garantir entre os quatro melhores da competição. Já os donos da casa precisam ganhar por dois gols de diferença para avançar. Em caso de triunfo do Azulão por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Para o jogo de volta, o Iguatu, mesmo em desvantagem, contará com o apoio de seu torcedor no Morenão, onde já mostrou força como mandante. Por sua vez, o escrete coral chega com seis jogos de invencibilidade e classificado na Copa do Brasil. O Azulão, por sua vez, caiu na primeira etapa do torneio nacional diante do Juventude.

No certame estadual, ambas as equipes começaram com objetivos similares: desafiar a hegemonia de Ceará e Fortaleza. Para atingir a meta de chegar à final, o vencedor deste duelo enfrentará o Alvinegro de Porangabuçu nas semifinais, que também será decidida em ida e volta.

O Tubarão da Barra ostenta uma sequência de quatro vitórias e dois empates. No meio de semana, a equipe comandada por Maurício Copertino venceu o Maranhão, de virada, por 2 a 1 e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil.

Para o jogo em Iguatu, o Ferroviário tem duas prováveis ausências importantes: o lateral-esquerdo Ernandes e o atacante Gabryel Martins saíram lesionados da última partida. Os atletas ainda aguardam reavaliação para constatar as lesões e concluir se estão aptos para o duelo classificatório.

Com isso, o lateral Brayan Gabriel deve assumir a posição defensiva pela esquerda. No ataque, Copertino tem mais de uma opção, mas Marcelinho, que entrou bem em seus dois primeiros jogos, deve ganhar a vaga.

Por sua vez, o Azulão chega precisando reverter o placar com o apoio de sua torcida. A vantagem de decidir em casa veio por ter uma campanha melhor que a equipe da Barra do Ceará na fase de grupos.

O técnico Washington Luiz não conta com Diego Viana, expulso no primeiro jogo. Elogiado nos treinamentos, o meio-campista João Neto tem chances de assumir a posição. Outra opção seria entrar com Davi Torres e Esquerdinha, com uma formatação bem ofensiva, algo mais difícil de ocorrer. Ambos os destaques têm alternado na titularidade.

Um retorno reforça o Iguatu para a partida. O lateral-direito titular, André Mascena, desfalque na ida por suspensão, volta a campo.

Iguatu x Ferroviário

Iguatu

4-4-2: Mauro Iguatu; André Mascena, Max Oliveira, Uesles e Fernando Ceará; Pedrinho, Guídio, João Neto e Tiaguinho; Davi Torres (Esquerdinha) e Otacílio Marcos. Téc: Washington Luiz

Ferroviário

4-4-2: Douglas Dias; Wesley, Geninho, Willian Rocha e Brayan Gabryel; Vinícius Alves, Lincoln, Cesar Sampaio e Tarcísio; Marcelinho e Ciel. Téc: Maurício Copertino

Local: Estádio Morenão, em Iguatu/CE

Data: 2/3/2024

Horário: 16h40min

Árbitro: Luciano Miranda

Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Anderson da Silva Rodrigues

Transmissão: TV Verdes Mares, TV Ceará, GOAT, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO