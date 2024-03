Ceará contará com retornos importantes para duelo diante do Bahia; confira nomes

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 13-01-2023: Lourenço. Treino aberto do Ceará Esporte Clube no Estadio Presidente Vargas. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

Após empate diante do ABC, na última quarta-feira, 28, por 2 a 2, na Copa do Nordeste, o Ceará foca somente no confronto contra o Bahia, também pelo torneio regional, na quarta-feira, 6, às 21h30min, na Arena Castelão. Para o clássico regional, Vagner Mancini terá jogadores importantes de volta.

Com uma lista elevada de atletas no departamento médico, o Alvinegro sofreu com o desgaste do elenco e a falta de opções. Porém, frente ao tricolor baiano, Ramon Menezes, Lourenço e Lucas Mugni estarão à disposição do Vovô.

Até sofrerem lesões, os três eram titulares, e agora terão que recuperar suas vagas.

Ramon teve um desconforto muscular na parte posterior da coxa direita. Lourenço lesionou o músculo adutor da coxa esquerda e Mugni passou por um tratamento de estiramento muscular na coxa direita.

Além desses, os zagueiros David Ricardo, Lucas Ribeiro e o volante Jean Irmer se recuperaram de uma conjuntivite viral e treinaram normalmente na última sexta-feira, 1. Entretanto, Daniel Mazerochi e Bruninho seguem em recuperação.

Mazerochi teve uma pubalgia e segue entregue ao Departamento Médico (DM) do Alvinegro. O meia Bruninho teve uma uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Ele participou de atividade com bola no último treinamento, mas, separado do restante do elenco.

Essa série de desfalques fez com que o técnico Vagner Mancini recorresse às categorias de base do clube. Nomes como o zagueiro Jonathan, o volante Steven e o atacante João Victor participaram do duelo frente ao ABC. O defensor, por sinal, foi escalado como titular e chegou a ser elogiado pelo comandante alvinegro.

“Ele começou o jogo bem, mas pecando em alguns detalhes técnicos. Tive uma conversa com ele no lance do primeiro gol e a partir dali, o melhor jogador em campo, disparado do segundo tempo. Vemos isso com muita felicidade. É um atleta jovem, formado no Ceará, que está tendo a oportunidade e agarrando, mostrando para todo mundo que tem condições de estar aqui e vestir a camisa do Ceará”, destacou o treinador.

Mancini enfatizou os comentários ao jovem, pontuando o fato de ser um ativo. “Isso é importante por ser um ativo do clube, por ser um jovem, por ter o 'DNA do Ceará', um cara aguerrido, que é o que o torcedor gosta de ver. Saio do Castelão chateado pelo resultado, mas feliz pelo Jonathan que teve sua oportunidade e foi muito bem”.

Jotavê, Boateng, Caio Rafael e Yago, oriundos da base alvinegra, foram relacionados, porém, ficaram apenas como opção no banco de reservas de Mancini.