Com vantagem do empate, Fortaleza enfrenta Fluminense-PI na Copa do Brasil

Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC Moisés, atacante do Fortaleza, comemora gol marcado diante do Sport

Fora de casa, o Fortaleza enfrenta a equipe do Fluminense-PI, neste domingo, 3, às 20h30min, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI. O duelo é válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Para alcançar a segunda fase do certame, o Tricolor de Aço tem a vantagem de jogar pelo empate, conforme regulamento que beneficia os clubes mais bem ranqueados.

Em campo pela primeira vez depois do atentado contra a delegação em Recife, o Leão vem de uma sequência de três jogos de invencibilidade. No entanto, neste período, só uma vitória, diante do River-PI, na Copa do Nordeste. Nos dois últimos jogos, saiu em igualdade no placar contra Ceará e Sport.

Para esta decisão, Vojvoda não contará com o zagueiro Titi, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar e o atacante Thiago Galhardo. Os três jogadores se recuperam do atentado.

Titi passou por uma cirurgia na panturrilha, enquanto Escobar teve um trauma cranioencefálico.

Galhardo, por outro lado, foi liberado para tratar da sua saúde mental. A decisão foi anunciada pelo jogador e o Tricolor na última terça-feira, 27.

João Ricardo, Dudu e Brítez, atletas também afetados, treinaram com o restante do elenco e podem estar na partida.

Calebe e Bruno Pacheco são dúvidas. O meia está fora desde o jogo contra o América-RN por lesão muscular, mas iniciou recentemente o período de transição. Já o camisa 6 teve uma fratura metacarpiana na mão direita, e mesmo treinando ainda não tem presença certa.

Adversário leonino, o Fluminense não vive boa fase. Eliminado do Campeonato Piauiense de forma antecipada, o clube poupou alguns de seus titulares contra o Altos-PI, na última quarta-feira, 28.

Foi o caso do goleiro Vitor Maciel, o lateral Eric Vieira, os zagueiros Durkheim e Marlon, os volantes Dudu, Serginho e Douglas Bomba, o meia Gabriel Vieira e os atacantes Romário e Wellington Batista. Agora, o técnico Higor César terá todo seu time principal à disposição.

Durkheim e Romário eram dúvidas durante a semana, porém, foram liberados pelo departamento médico e devem ser titulares diante do Tricolor de Aço no Lindolfo Monteiro.

O embate também vale muito dinheiro. Em caso de classificação, o Fortaleza receberá R$ 1,785 milhão, enquanto o Flu, em cenário de vitória, arrecada R$ 945 mil. Os dois clubes, só pela participação, já tem um valor garantido. Os cearenses incorporam ao seu caixa R$ 1,47 milhão, enquanto os piauienses, R$ 787,5 mil.

Quem avançar enfrenta o Retrô-PE na segunda fase. A equipe pernambucana venceu o Manauara-AM, por 2 a 1, no último dia 21 e aguarda o seu adversário.

Fluminense-PI x Fortaleza: ficha técnica

Fluminense-PI



4-3-3: Vitor Maciel; Eric Vieira, Durkheim, Marlon e Gabriel Matos; Dudu, Serginho e Gabriel Vieira; Jefferson, Igor Oliveira (Romário) e Henrique. Técnico: Higor César

Fortaleza

4-4-2: Santos (João Ricardo); Tinga, Kuscevic (Brítez), Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pochettino e Kervin; Pikachu, Moisés e Lucero. Técnico: Vojvoda

Local: Lindolfo Monteiro. Teresina-PI

Data: domingo, 3

Horário: 20h30min (horário de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira/SP

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa/SP e Daniel Paulo Ziolli/SP

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, Premiere e SporTV