Ferroviário elimina Iguatu e enfrenta o Ceará na semifinal do Cearense

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Decisivo: Ciel fez um gol e deu duas assistências

O Ferroviário alcançou ontem a classificação e enfrentará o Ceará nas semifinais do Campeonato Cearense. O Tubarão da Barra, que tinha a vantagem do empate por ter vencido o primeiro jogo das quartas de final por 1 a 0, voltou a vencer o Iguatu na casa do adversário, no estádio Morenão.

Dessa vez, 3 a 1 no placar e show de Ciel em campo, que marcou um gol e deu duas assistências.



Além do camisa 99, o escrete coral balançou as redes com Vinicius Alves e Lincoln. Otacílio Marcos, que começou no banco e teve o nome chamado pela torcida, marcou para o Azulão.



Com o resultado, o Ferroviário chega a sete jogos de invencibilidade. Ao todo, são cinco vitórias e dois empates. Sob o comando de Maurício Copertino, a equipe ainda não foi derrotada em 2024. Com a nova comissão, são três vitórias e dois empates.



O confronto foi marcado por um início ousado do Iguatu, um Ferroviário que demonstrava organização e velocidade para realizar transições e dois goleiros em uma tarde inspirada.

O grande personagem da partida foi o experiente Ciel, capitão coral, que demonstrou grande comprometimento tático e finalizou o duelo selando a vitória por 3 a 1.



Para a partida, o Ferroviário tinha dois desfalques no time titular – que ainda aguardam avaliações médicas. O lateral Ernandes foi substituído por Brayan Gabriel, responsável pela dura missão de marcar o hábil ponta azulino Davi Torres. Um duelo equilibrado, mas com superioridade do defensor.

O atacante Gabryel Martins deu lugar a Vitinho, que fez bom primeiro tempo e poderia ter saído com uma assistência para Ciel se não fosse a grande defesa de Mauro Iguatu naquele lance.



A pontaria do camisa 99 do Tubarão não estava tão calibrada na primeira etapa, chegando a perder duas chances claras de frente ao goleiro.

Porém, Ciel, ao se deslocar para atuar pelo lado esquerdo, acertou um cruzamento na medida para Vinícius Alves, que dominou, arrumou, deixou o goleiro para trás e só precisou empurrar para as redes e, assim, abrir o placar nos acréscimos da etapa inicial.

Na segunda etapa, o Azulão esboçou uma reação. Depois de um pênalti cometido por Geninho em Davi Torres – que fazia ótima jogada pela direita –, Otácilo balançou a rede.



Contudo, Ciel se mostrou garçom e deu mais uma assistência para Lincoln colocar o Ferrão novamente à frente no placar.

No fim da partida, o ofensivo de 41 anos marcou um belo gol, girando entre o zagueiros e batendo forte para estufar as redes do goleiro Mauro Iguatu.



No agregado das duas partidas, o Ferroviário venceu o Iguatu por 4 a 1 e chega com moral para encarar o Ceará no Clássico das Cores válido pela semifinal do Estadual.