Maracanã x Floresta define adversário do Fortaleza na semifinal do Campeonato Cearense

Foto: Lucas Emanuel/FCF Lance do jogo Floresta x Maracanã, no PV, pelo Campeonato Cearense 2024

Depois de um jogo de ida marcado por polêmica de arbitragem, Maracanã e Floresta voltam a campo neste domingo, 3, às 17 horas, no Estádio Almir Dutra, para decidir quem avança às semifinais do Campeonato Cearense. O Lobo tem a vantagem após vencer por 1 a 0 no último domingo, 25.

Quem avançar do confronto enfrentará o Fortaleza na semifinal do Estadual.

O time da região metropolitana espera contar com a força da sua torcida para reverter a situação. Essa será a primeira vez que o Maracanã jogará em Maracanaú, município que sedia o clube. Quando jogou como mandante em 2024, a equipe mandou suas partidas no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza, e no Domingão, em Horizonte.

A campanha do time na fase inicial foi regular. Nos cinco jogos, foram duas vitórias e três empates.

Os grandes destaques do Alviceleste são o meia Vinicius Canindé e o atacante Junior Mandacuru, artilheiros da equipe na competição com dois gols cada um. Ademais, o grupo conta com a experiência de atletas como o volante Pio e o meia Patuta.

O time comandado pelo técnico Júnior Cearense estava invicta até enfrentar o Verdão, no Presidente Vargas. O embate gerou muita reclamação por parte do clube de Maracanaú por conta do pênalti assinalado para o Floresta, aos 39 minutos do segundo tempo, pelo árbitro Rodrigues Júnior.

Em entrevista concedida ao Trem Bala, no YouTube do O POVO, na última segunda-feira, 26, Júnior não poupou críticas à arbitragem.

“Falar da arbitragem cearense é complicado. Parei até de bater boca, porque já fui muito prejudicado em vários jogos. A bola bate na cabeça do meu atleta, podia até bater no braço depois. Ele (Rodrigues Júnior) aplicou com rapidez, a forma como ele apitou o lance, com uma convicção até estranha”, disse o treinador do Maracanã.

O erro de arbitragem rendeu suspensão da Federação Cearense de Futebol (FCF) a Rodrigues Júnior, que agora passará pelo Programa de Assistência ao Desempenho da Arbitragem (PADA), que envolve treinamentos com análises de vídeos observando posicionamentos, tomadas de decisão e também atividades de campo.

O Floresta, por sua vez, busca retornar a fase de semifinal do Estadual. A última vez que se fez presente foi em 2019, e acabou sendo eliminado pelo Ceará. Nas últimas três temporadas, o clube figurou na Série B do Cearense, tendo conseguido o retorno apenas no ano passado.

No certame atual, a equipe comandada por Felipe Surian venceu duas partidas, perdeu três e empatou em uma oportunidade, encerrando em 3º lugar no Grupo B. O grande nome do time é Romarinho, que com quatro tentos anotados, é o artilheiro do torneio ao lado de Erick Pulga do Ceará.



Maracanã x Floresta: ficha técnica

Maracanã

4-3-3: Léo Recife; Igor Ribeiro, Guilherme, Ray Cardoso e Mateus Maranguape; Rogério, DD e Mateus Bahia; Indio, Vinicius Canindé e Junior Mandacuru. Téc: Júnior Cearense



Floresta

4-3-3: Wilderck; Watson, Lucas Santos, Ricardo Lima e Bruno Ré; Jô Almeida, Davi Castro e Lucas Alisson; Vitinho; Marllon e Romarinho. Téc: Felipe Surian

Local: Almir Dutra, Maracanaú-CE

Data: domingo, 3

Horário: 17 horas (horário de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Moracy Sousa e Marcondes Simão

Transmissão: Canal GOAT, TV Ceará e FCF TV Internacional