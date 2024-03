Ceará tem zagueiros de volta e deve ter mudança para recuperar solidez defensiva

Foto: FÁBIO LIMA Matheus Felipe se firmou na zaga alvinegra

Em meio à sequência de quatro empates na temporada, o Ceará sofreu com alguns desfalques que comprometeram o desempenho defensivo, que ainda vem sendo desenhado e busca a constância ideal.

Nos últimos dois confrontos, cinco gols foram sofridos (três contra o Fortaleza e dois contra o ABC), todos quando a equipe tinha a vantagem no placar. O número contrasta com os sete primeiros jogos do ano, em que foram apenas dois tentos tomados.

Até o momento, o Vovô tem apenas um zagueiro consolidado na titularidade: Matheus Felipe, que atuou em seis das nove partidas do ano. Para o confronto ante o Bahia, pela Copa do Nordeste, que ocorre na próxima quarta-feira, 6, Vagner Mancini contará com os retornos de Ramon Menezes, Lucas Ribeiro e David Ricardo.

Ramon vinha sendo titular nos primeiros jogos do ano, formando dupla com Matheus Felipe. Contudo, uma lesão deixou o camisa 40 sem atuar desde o dia 27 de janeiro, quando o Ceará venceu o Floresta por 1 a 0, no Campeonato Cearense.

Nos últimos treinamentos, o defensor finalizou o período de transição após lesão muscular na parte posterior da coxa direita e está apto para atuar. Com isso, deve ser reintegrado à onzena alvinegra titular.

Os outros dois defensores, David Ricardo e Lucas Ribeiro, recuperaram-se de uma conjuntivite e já treinam normalmente desde a última sexta-feira, 1°. Entre os dois, David tem uma minutagem maior pelo Vovô e já atuou em mais de uma função defensiva, sendo importante na rodagem do elenco e variação durante as partidas.

O jovem Jonathan, cria das categorias de base que fez boa partida contra o ABC, pelo Nordestão, e foi elogiado pelo treinador, também se torna uma opção vista com bons olhos pela comissão técnico para disputar posição.

Com todos seus zagueiros à disposição, o Ceará também conta com o retorno dos dois volantes que vinham tendo boa minutagem: Lourenço, titular absoluto de Mancini, e Mugni. O primeiro havia lesionado o músculo adutor da coxa esquerda, enquanto o argentino passou por um tratamento após um estiramento muscular na coxa direita.

O meio-campista Jean Irmer também retorna após ter o mesmo quadro de conjuntivite que acometeu David Ricardo e Lucas Ribeiro.