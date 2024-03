Em casa, Maracanã vence Floresta e encara o Fortaleza nas semifinais do Cearense

Foto: Kely Pereira / Floresta EC Marlon (esq.) e Rogério (dir.) disputam lance

O Maracanã alcançou a classificação histórica para as semifinais do Campeonato Cearense e enfrentará o Fortaleza. Para isso, a equipe metropolitana precisou reverter a vantagem de um gol adquirida pelo Floresta no jogo ida das quartas de final do Estadual.

Com mudanças no setor ofensivo e bom volume de jogo, o elenco comandado por Júnior Cearense conseguiu reverter o placar fazendo 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Testinha e Júnior Mandacarú, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, ontem.

Ao lado de sua torcida, o Maracanã mostrou o motivo de ter tido a segunda melhor campanha de seu grupo na fase inicial: o jogo foi de ataque contra defesa, com o Lobo da Vila Manoel Sátiro atacando apenas no final.

Maracanã x Floresta: o jogo

Os primeiros minutos do jogo de volta seguiram o script esperado: um Maracanã que buscava se recuperar da desvantagem. Porém, o inesperado partiu da velocidade com que a estratégia do treinador Júnior Cearense funcionou para abrir o placar.

Para a partida, o técnico começou com duas mudanças no setor ofensivo: entraram Patuta e Testinha. A dupla logo funcionou: o primeiro fez bela jogada pela direita e serviu o segundo, que finalizou forte e alto, sem chances para Wilderk, com apenas três minutos de jogo

Para além do gol construído, a dupla também protagonizou jogadas de efeito e faltas sofridas durante o duelo. Testinha atuou como um clássico extremo, recebia lançamentos na ponta e partia para jogadas individuais, enfrentando os defensores do Lobo da Vila.

Durante toda a primeira etapa, o Floresta pouco criou. A estratégia de começar o jogo com uma postura mais defensiva foi surpreendida pelo gol sofrido logo no começo. O comandante Felipe Surian teve dificuldade em mudar a situação do jogo.

Após abrir o placar, a equipe alviceleste dificultou ainda mais para o Lobo sempre baixar um de seus volantes para fazer uma saída de bola mais povoada. A bola rodava com facilidade em posse do time metropolitano. O Verdão concentrava suas investidas em tentativas de lançamento para os ofensivos Davi Castro e Romarinho.

Se o começo de primeiro tempo do Maracanã foi intenso, a segunda etapa seguiu a mesma receita. Logo aos seis minutos, o hábil ponta Testinha recebeu do lado esquerdo, driblou boa parte da defesa do Floresta e deixou a bola para Júnior Mandacarú. O camisa 9 demonstrou frieza, escolheu o canto e marcou o segundo gol da equipe. Naquele momento, o Maracanã assumiu a vantagem no placar agregado.

A partir daí, o Lobo da Vila Manoel Sátiro passou a tentar tomar as rédeas para buscar o resultado. Aos 12 minutos, o artilheiro Romarinho recebeu belo lançamento, bateu forte na direção do gol, mas parou em grande defesa de Leo Recife.

O Floresta seguiu tentando até os 40 minutos, mas sem muitas chances claras, faltava o último passe para a equipe de Felipe Surian. Nos minutos finais, o time pareceu jogar a toalha, com o controle voltando para o domínio da equipe da casa, que fez a festa com a classificação.

Maracanã 2x0 Floresta

Maracanã

4-3-3: Leo Recife; Zé Augusto, Igor Ribeiro (Alan Ferreira), Guilherme e Matheus Maranguape; Rogério (Dendê), Vinícius Canindé e Patuta (Matheus); Testinha (Índio), Pio e Júnior Mandacarú (Rai Cardoso). Téc: Júnior Cearense

Floresta

4-3-3: Wilderk; Watson, Lucas Santos, Ricardo Lima e Bruno Ré (Dagoberto); Jô Almeida (Negrito), Davi Castro, Lucas Alisson; Vitinho, Marllon e Romarinho. Téc: Felipe Surian

Local: Estádio Almir Dutra, em Maracanaú/CE

Data: 3/3/2024

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: José Moracy de Sousa Silva e Francisco Marcondes Simão

Gols: 3min/1ºT - Testinha e 6min/2ºT - Júnior Mandacarú

Cartões amarelos: Leo Recife e Rai Cardoso (MAR); Lucas Santos (FLO)