Fortaleza suspende organizadas após briga de torcedores em jogo de futsal no CFO

Durante o duelo entre Fortaleza e Russas, pela Copa do Estado de Futsal, as torcidas organizadas do clube tricolor entraram em conflitos nas arquibancadas do Centro de Formação Olímpica (CFO), na manhã de ontem. No momento do confronto, o jogo estava no intervalo. A Polícia Militar interveio e a confusão foi encerrada.

O clube, por meio de nota oficial, anunciou que os dois grupos envolvidos no episódio estão banidos de qualquer atividade da agremiação "por tempo indeterminado".

Em suas redes sociais, o presidente do Fortaleza, Alex Santiago, também se manifestou. “Qualquer um que seja empecilho, não é bem vindo nos jogos do Fortaleza Futsal. Não tem meio termo, não tem flexibilidade. As duas torcidas organizadas que tiveram membros envolvidos na confusão da área interna do CFO: Leões da TUF e JGT estão suspensas indeterminadamente", pontuou o mandatário.

Em janeiro deste ano, representantes das duas torcidas se reuniram com o CEO da SAF, Marcelo Paz, e o lateral-direito Tinga para selar um acordo de paz após episódios de confusão e rompimento institucional do clube.

TUF e JGT protagonizaram na última temporada outros atos de violência. Dentre eles, dois ficaram marcados. O primeiro, na Neo Química Arena, em São Paulo, durante a semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Corinthians. Depois, em frente à sede do clube, no Pici. Esse, por sinal, acarretou em rompimento institucional do Leão com ambas.