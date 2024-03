Ceará segue preparação para enfrentar Bahia em clássico com vantagem alvinegra

Foto: AURÉLIO ALVES Facundo Castro é titular no ataque alvinegro

Ontem, o Ceará deu continuidade à preparação, em Porangabuçu, para enfrentar o Bahia, em duelo marcado para amanhã, às 21h30min, no Castelão. O elenco de Vagner Mancini realizou, nos últimos dias, treinamentos táticos para qualificar a parte coletiva visando a disputa da quinta rodada da Copa do Nordeste.

Diante do Tricolor da Boa Terra, o Alvinegro deverá ter o retorno de seis atletas: os zagueiros David Ricardo, Lucas Ribeiro e Ramon Menezes; o volante Jean Irmer; e os meio-campistas Lourenço e Lucas Mugni. O goleiro Fernando Miguel, o meia Bruninho e o atacante Daniel Mazerochi, em tratamento no Centro de Saúde e Performance (CESP), estão fora da partida.

Contra o Bahia, o Ceará tenta quebrar o jejum de vitórias após três partidas no confronto direto. No período, foram duas derrotas e um empate diante do Esquadrão. O último duelo aconteceu em 27 de outubro de 2021, pela Série A.

No histórico da Copa do Nordeste, porém, o Vovô leva vantagem: são seis vitórias do Ceará e cinco do Bahia em 11 partidas. Por todas as competições, foram 53 duelos, com 20 triunfos registrados pelo time cearense, 18 pelos baianos e 15 empates.

A partida entre Alvinegro e Esquadrão ainda marcará o reencontro de Rogério Ceni contra o Alvinegro após quase dois anos. O último embate aconteceu em agosto de 2022, quando o ex-goleiro treinava o São Paulo. À época, o Tricolor Paulista venceu por 2 a 0.

O histórico de confrontos entre o treinador e o Vovô é marcado pela igualdade. Em 23 partidas, foram oito vitórias de Ceni (por Fortaleza e São Paulo), sete empates e oito triunfos do time de Porangabuçu.

A partida é de suma importância para o time de Vagner Mancini após os empates contra Altos-PI, Náutico e ABC. Na quinta colocação do Grupo A, com seis pontos, a equipe precisa vencer para retornar ao G-4 da Copa do Nordeste e buscar vaga no mata-mata. Em caso de derrota e triunfos de Vitória e Maranhão, pode finalizar a rodada na vice-lanterna, à frente apenas do América-RN.

O Bahia, por sua vez, lidera o Grupo B do torneio regional, com nove pontos. Contra o Ceará, Ceni deve escalar os titulares, após poupá-los no triunfo por 2 a 0 contra a Jacuipense, pelo Campeonato Baiano. Em entrevista coletiva pós-jogo, Rogério minimizou a importância dos próximos duelos pelo estadual e regional, deixando todo o foco na Copa do Brasil, onde o Tricolor enfrentará o Caxias–RS.

“Torço para que a gente tenha energia para competir em todas as frentes. Acho que na Copa do Brasil, em jogo único fora de casa, torna o jogo mais complicado e difícil. Os outros estão aqui mais perto”, disse Ceni.