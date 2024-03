Ciel volta a ser decisivo com gol e assistências e brilha em classificação do Ferroviário

Foto: Lucas Emanuel/FCF Ciel foi o artilheiro do Tubarão em 2023

O Ferroviário alcançou a classificação para as semifinais do Campeonato Cearense ao vencer o Iguatu por 3 a 1, no último sábado, 2, no Estádio Morenão. Na partida, um destaque que já se tornou comum quando se fala do Tubarão da Barra: o experiente atacante Ciel voltou a brilhar, desta vez com um gol e duas assistências.

O camisa 99 é a maior esperança de bolas na redes do escrete coral, que tem o objetivo de desafiar a hegemonia de Fortaleza e Ceará desde o começo do Estadual.

No confronto ante o Azulão, Ciel teve duas grandes chances ainda na primeira etapa. Na primeira, uma bela tabela com Vitinho pelo lado esquerdo e finalização do camisa 99, que parou em Mauro Iguatu. Na sequência, um cruzamento na medida feito pelo volante Lincoln, Ciel bateu forte, mas esbarrou novamente no goleiro, que fazia bela partida.

Se na primeira etapa a pontaria não estava como de costume, Ciel resolveu ser o garçom. Em uma partida em que já demonstrava seu comprometimento tático, o jogador de 41 anos saiu da área e caiu pelo lado esquerdo, onde encontrou um ótimo cruzamento para Vinícius Alves marcar o primeiro gol.

Na segunda etapa, quando o Iguatu esboçava uma reação na partida, o experiente atacante achou mais um passe para gol. Após receber lançamento, escorou para o meio e serviu Lincoln, que marcou o segundo tento coral.

Com uma ótima atuação, Ciel não podia deixar de balançar as redes para coroar o que fez durante os 90 minutos. No final da partida, marcou um belo gol, o seu primeiro sob o comando do técnico Maurício Copertino, e sacramentou a classificação para as semifinais, em que enfrentará o Ceará, nos próximos dias 9 e 16.

"Falar do Ciel é fácil, porque é um jogador que se cuida muito. Fizemos duas viagens de sete, oito horas. Eu respeito muito a história dele. Sabia que uma hora a bola ia entrar com ele. Hoje (sábado) ele estava fazendo um grande jogo, já tinha feito duas belas finalizações para defesa do goleiro do Iguatu. Uma questão de tempo, que eu sabia que ele ia fazer gol. E outra: ele jogou para a equipe, que é o mais importante. Ele serviu para o Vinícius, serviu para o Lincoln no segundo gol. Isso faz parte de um grande craque, que tem consciência, luta muito pelo grupo", disse o treinador do Tubarão.

O atacante de 41 anos gosta de grandes jogos, principalmente quando se trata de confrontos eliminatórios. Na Série D de 2023, por exemplo, quando o Tubarão garantiu seu bicampeonato nacional, Ciel balançou as redes nas oitavas, quartas e semifinais do torneio.

Até o momento, a temporada de 2024 ainda não caminha para ser a mais artilheira de Ciel – que marcou 23 gols na temporada anterior, mas as funções táticas têm sido ainda mais acentuadas. Além de ser o cobrador oficial das bolas paradas do time, o camisa 99 tem saído bastante da área, armado o jogo e vem até fazendo uma função de segundo atacante com algumas substituições.