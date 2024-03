Em jogo de dois dias, Fortaleza vence Fluminense-PI e avança na Copa do Brasil

Foto: Weslley Douglas / Fortaleza EC Leão do Pici levou a melhor em Teresina

Em meio aos vários desafios recentes, o Fortaleza superou a péssima condição do campo do estádio Lindolfo Monteiro, venceu o Fluminense-PI por 3 a 0, com gols dos “gringos”, e garantiu classificação à segunda fase da Copa do Brasil.

A partida começou na noite de domingo, 3, e foi finalizada apenas ontem devido às condições climáticas de fortes chuvas em Teresina (PI).



O triunfo, para além das questões esportivas e financeiras, também representou um importante momento de retomada para o clube. Foi a primeira partida do Fortaleza após o atentado sofrido pela delegação em Pernambuco, em que seis jogadores ficaram feridos, além dos traumas gerados. Dentre os machucados daquele dia, três atuaram: João Ricardo — que defendeu um pênalti —, Brítez e Sasha.



O impacto pela classificação é relevante para o lado financeiro. Só por ter disputado a primeira fase, o Tricolor embolsou R$ 1,47 milhão. Como avançou, o escrete comandado por Juan Pablo Vojvoda garantiu mais R$ 1,7 milhão. Ou seja, no somatório, o Leão faturou R$ 3,25 milhões em prêmios da Copa do Brasil.



Sobre o jogo contra o Fluminense-PI, foram dois roteiros bem distintos entre os primeiro e segundo tempo. Na etapa inicial, realizada na noite do último domingo, a forte chuva tornou a prática do futebol muito distante do ideal. Diante das condições, as duas equipes forçaram bolas longas e cruzamentos. Mesmo com a dificuldade, foi o Leão quem se aproximou de abrir o placar naquele recorte do jogo.

A partir dos 30 minutos, o domínio do Tricolor do Pici ficou mais evidente. Neste período final, Lucero desperdiçou duas boas chances. Uma aos 32, em jogada que saiu cara a cara com o goleiro. A segunda aconteceu após driblar o arqueiro, mas acabou mandando a bola para fora. Naquele momento, o estado do gramado era crítico e a chuva ficava mais intensa. As equipes não retornaram do intervalo e o duelo foi adiado após 45 minutos de espera.



Com um cenário climático bem diferente ontem, de sol e sem poças d'água no campo, o Fortaleza ficou mais à vontade para colocar a bola no chão. Desde o apito para o reinício do jogo, o Leão demonstrou uma postura mais incisiva. A pressão surtiu rápido efeito. Destaque para o trio de estrangeiros, Kuscevic, Lucero e Kervin, autores dos três gols da vitória.



Na segunda fase do certame, o Fortaleza já tem o adversário definido. Trata-se do Retrô-PE, que conseguiu sua classificação após derrotar o Manauara por 2 a 1, em Manaus. A partida acontecerá em duelo único, sem nenhum tipo de vantagem de resultado. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis. O embate está marcado para o próximo dia 14, às 21h30min, na Arena Castelão.



Fluminense-PI 0x3 Fortaleza



Fluminense-PI

4-4-2: Vitor; Gileno, Serginho, Marlon e Eric; Dudu, Tobias (Romário), Gabriel Vieira e Wellington (Jefferson Ferreira); Henrique e João Victor. Téc: Higor César

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Brítez; Zé Welison, Kauan (Pedro Rocha) e Pedro Augusto; Marinho (Yago Pikachu), Lucero (Lucas Sasha) e Machuca (Kervin Andrade). Téc: Vojvoda

Local: Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina/PI

Data: 4/3/2024

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira/SP

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa/SP e Daniel Paulo Ziolli/SP

Gols: 2min/2ºT - Kuscevic, 28min/2ºT - Lucero e 46min/2ºT - Kervin

Cartões amarelos: Serginho e Henrique Paraíba (FLU); Cardona (FOR)