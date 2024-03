Com semana de treinos, Ferroviário mira duelo contra Ceará pela semifinal do Estadual

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Vinícius Alves tem sido destaque do Tubarão

Semifinalista do Campeonato Cearense mais uma vez, o Ferroviário já iniciou sua preparação para encarar o Ceará no duelo de ida, que será realizado no próximo sábado, 9, às 16h40min, no Estádio Presidente Vargas, com mando de campo coral.

Sob o comando do técnico Maurício Copertino, a equipe se reapresentou na tarde da segunda-feira, 4, e começou os trabalhos voltados para o Clássico da Paz. O cronograma de atividades seguirá até sexta-feira, 8, véspera do jogo, quando os jogadores realizarão treino de apronto, às 9 horas.

O Tubarão terá a semana livre para treinos, sem jogos no calendário, o que deixa o foco completamente voltando para o duelo contra o Vovô. Na próxima semana, entre um jogo e outro da semifinal, o time da Barra do Ceará irá ao Maranhão para enfrentar o Sampaio Corrêa, na quarta-feira, 13, pela segunda fase da Copa do Brasil.

"Vamos com tudo. É um clássico, é sempre bom jogar. É concentrar ao máximo e trabalhar na semana para, quando a oportunidade aparecer, marcar. Será uma decisão de 180 minutos, temos que ficar ligados desde o início do primeiro jogo até o final do segundo jogo", disse o atacante Vinícius Alves, um dos destaques do Ferrão.

Vivendo bom momento, o Peixe acumula sete jogos de invencibilidade. Ao todo, são cinco vitórias e dois empates. Sob o comando de Copertino, a equipe ainda não foi derrotada: são três triunfos e duas igualdades.

No Campeonato Cearense, o Ferroviário enfrentou Floresta, Atlético-CE, Caucaia, Fortaleza e Maracanã na fase de grupos, antes de eliminar o Iguatu nas quartas de final. Agora, nas semis, o objetivo é voltar a uma final de Estadual após sete anos. A última vez em que o time jogou a decisão foi em 2017, quando foi vice para o Ceará.