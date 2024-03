Fortaleza marcou 73% dos gols da temporada no 2º tempo dos jogos; veja lista

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Lucero é o centroavante titular do Leão

A vitória do Fortaleza diante do Fluminense-PI, na última segunda-feira, 4, marcou mais uma atuação efetiva do time nos 45 minutos finais dos jogos desta temporada. Com três gols assinalados na segunda etapa, o Leão garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil e aumentou uma marca expressiva em 2024.

Até o momento, a equipe comandada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda marcou 73% dos seus tentos no segundo tempo das partidas. Ao todo, são 17 gols assinalados na etapa complementar. Em 2024, somando ambos os tempos, o Tricolor balançou as redes 23 vezes.

A contagem, inclusive, teve início já no primeiro jogo da temporada, ante o Horizonte, pelo Campeonato Cearense. Na oportunidade, o time do Pici balançou as redes duas vezes nos 45 minutos finais, sendo uma em gol contra e outra com o jovem Kervin Andrade.

Já na partida seguinte, o número foi ampliado. Diante do Barbalha, a equipe leonina marcou quatro vezes após o reinício do confronto. Os gols foram assinalados por Yago Pikachu (duas vezes), Lucero e Moisés.

O Fortaleza ainda voltou a ser efetivo neste período do jogo contra outros seis adversários: Iguatu, América-RN, Ferroviário, River, Ceará e Fluminense-PI. Este penúltimo, inclusive, foi cercado de emoção.

No Clássico-Rei, o Leão encerrou o primeiro tempo perdendo por 2 a 0 e conseguiu virar a partida para 3 a 2 na segunda etapa. Nos minutos finais, sofreu o empate, que não apagou o poder de recuperação. Após aquela partida, Vojvoda elogiou o esforço dos jogadores diante de tal adversidade e revelou a conversa que teve com o elenco no intervalo.

"Eu falei da parte tática e das atitudes, dos comportamentos. Preciso que joguem e que tomem riscos. Eu falei a eles que iria assumir o posicionamento tático sem colocar zagueiro. Acho que foi um jogo vibrante, principalmente na segunda parte. No primeiro tempo não fizemos uma boa produção. Levamos um gol de bola parada e outro gol de transição. Mudamos sistema e conseguimos virar o jogo com emoção, mas no último lance recebemos uma lição", disse após o empate em 3 a 3 com o Vovô.



Com uma marca tão expressiva, é importante ressaltar a força tricolor nas etapas complementares. A efetividade, inclusive, passa muito pela qualidade do elenco formado para a temporada.

Confira os gols do Fortaleza no 2º tempo em 2024: