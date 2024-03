No Castelão, Ceará reencontra Bahia e quer retornar ao G-4 da Copa do Nordeste

Foto: AURÉLIO ALVES Recalde é o meio-campista ofensivo do Vovô

O Ceará entra em campo hoje, às 21h30min, contra o Bahia, pela quinta rodada da Copa do Nordeste, na Arena Castelão. Na quinta colocação do Grupo A, com seis pontos, o Alvinegro precisa voltar a vencer após quatro empates seguidos na temporada e torcer por tropeços de Sport, CRB ou Botafogo-PB para retornar ao G-4 da competição.

O confronto marca o reencontro do Vovô com o Esquadrão após quase dois anos e cinco meses. O último duelo aconteceu em outubro de 2021, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e terminou igualado por 1 a 1, na Fonte Nova, em Salvador.

Diante do Tricolor da Boa Terra, o Alvinegro de Porangabuçu terá o retorno de seis atletas: os zagueiros David Ricardo, Lucas Ribeiro e Ramon Menezes; o volante Jean Irmer; e os meio-campistas Lourenço e Lucas Mugni. Estarão ausentes da partida: Fernando Miguel, Bruninho e Daniel Mazerochi. Os atletas tratam lesão no Centro de Saúde e Performance (CESP).

Além dos lesionados, o técnico Vagner Mancini deverá ter o desfalque do lateral-esquerdo Matheus Bahia. O atleta pertence ao Esquadrão, está emprestado e, para atuar, o Ceará precisaria desembolsar R$ 1 milhão ao clube baiano.

Com isso, o comandante deverá promover mudanças no setor defensivo. Paulo Victor substituirá Matheus, enquanto David Ricardo e Ramon Menezes, este último sendo o mais cotado, disputam a posição ao lado de Matheus Felipe. No meio-campo, Lourenço ou Lucas Mugni podem ser acionados na vaga de Guilherme Castilho.

"Quando eu decidi vir para o Ceará, eu me senti muito parecido de quando fui para o Bahia. Aquela situação de quando caímos e eu decidi ficar para subir, pois eu sabia que era um time grande na Série B. A torcida, tudo é de Série A. E o mesmo me trouxe pra cá (Ceará). Acho que vai ser um bom duelo por isso. Temos que vencer o jogo. Sabemos que será um clássico disputado, eles têm um bom elenco, mas, para nós, esse estilo de jogo é muito importante. Precisamos enfrentar bons adversários para sabermos como estamos", disse Mugni, recuperado de lesão.

O Bahia, por sua vez, tem praticamente todo o elenco à disposição. As exceções são o lateral-esquerdo Ryan e o volante Acevedo, que estão no departamento médico tratando lesão.

A equipe de Rogério Ceni lidera o Grupo B, com nove pontos. Além disso, o Bahia defende a invencibilidade de quatro partidas. O último revés aconteceu no dia 18 de fevereiro, contra o Vitória, pelo Campeonato Baiano. No ano, o Esquadrão sofreu três derrotas.

Diante do Ceará, o Tricolor terá o retorno de Jean Lucas e Everton Ribeiro no meio-campo. Os atletas foram poupados no triunfo por 2 a 0 contra a Jacuipense, pelo Estadual. A dúvida de Ceni está no ataque, com Ademir e Everaldo disputando posição.

Ceará x Bahia

Ceará

4-3-3: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes (David Ricardo) e Paulo Victor; Richardson, Guilherme Castilho (Lourenço ou Lucas Mugni) e Recalde; Facundo Castro, Erick Pulga e Aylon. Téc: Vagner Mancini

Bahia

4-4-2: Marcos Felipe; Arias, Kanu, Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Ademir (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 6/3/2024

Horário: 21h30min

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho/PB

Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa/PB e Schumacher Marques Gomes/PB

Transmissão: TV Jangadeiro, Nosso Futebol, DAZN, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri e YouTube e Facebook do O POVO