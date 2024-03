Ceará sofre virada do Bahia e amarga vice-lanterna do Grupo A da Copa do Nordeste

Foto: Davi Rocha/ESPECIAL PARA O POVO Vovô de Facundo Castro foi batido em casa pelo Esquadrão

De virada, o Ceará foi superado pelo Bahia por 2 a 1, na noite de ontem, na Arena Castelão, e se complicou na Copa do Nordeste. Com o revés, válido pela quinta rodada, o Alvinegro, além de ter perdido a invencibilidade na temporada, chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória no certame regional e caiu para a vice-lanterna do Grupo A.

Com seis pontos somados, o Vovô tem dois a menos que o CRB, primeiro a compor o G-4 da chave. Agora, a equipe de Vagner Mancini terá que lutar pela classificação nos três jogos que restam antes do fim da fase de grupos. O primeiro será o Clássico-Rei contra o Fortaleza, seguido dos duelos diante do Treze-PB e Itabaiana-BA.

Assim como nos jogos anteriores, o início de partida do Ceará foi muito positivo. Não só por transparecer vontade em campo, mas pela organização tática que anulou o Bahia nos primeiros 20 minutos de jogo. Foi neste recorte que o Vovô mostrou o melhor do trabalho que Vagner Mancini vem implementando em 2024: um time de intensidade, força na marcação e que preza pela objetividade e construção trabalhada com a bola no pé.

A estratégia foi executada com eficiência no primeiro momento do confronto. Uma marcação-pressão forte, ora na saída de bola, ora na zona do meio-campo, e velocidade na articulação ofensiva. O ponto alto veio com o golaço de Erick Pulga, construído exatamente a partir do plano de jogo montado. Roubada de bola, transição com passes e triangulações para criar espaços, e conclusão do atacante — que driblou vários atletas do Bahia na intermediária antes de deslocar Marcos Felipe.

Mas parou por ali. Da mesma forma que os bons frutos apareceram, a característica negativa do time também veio à tona: a de se desligar completamente. Nos duelos passados, esse problema surgiu no segundo tempo. Ontem, após 20 minutos de jogo, o time já começou a dar indícios de queda física, perdeu imposição na marcação e cedeu enormes espaços para o Tricolor, sobretudo pelo lado esquerdo, onde o time baiano explorou e criou diversas situações.

A inconsistência do Ceará, que oscila entre ótimos e péssimos momentos em uma única partida, tem sido um transtorno para Mancini nas últimas semanas. Contra o Bahia, o roteiro se repetiu. Diante do acuado Vovô, o Esquadrão cresceu de produção e pressionou até conseguir o empate com Everaldo, aos 37 minutos, oriundo de um lance de completa displicência da defesa alvinegra.

No retorno para o segundo tempo, Ceará e Bahia resolveram ir para o embate franco. De forma até meio desorganizada, os dois times alternaram uma sequência de avanços ofensivos que animou o jogo. Entre os lances, Facundo Castro recebeu ótimo passe de Pulga e ficou completamente livre para finalizar na grande área. O uruguaio, entretanto, chutou torto e desperdiçou a oportunidade de recolocar o Vovô na frente do placar.

Conforme os minutos foram passando, o jogo se moldou com o Bahia tendo a posse de bola e o Ceará buscando os contra-ataques. Nesta dinâmica, melhor para o Esquadrão, que foi melhor no jogo e virou a partida aos 37 minutos, com Thaciano.



Ceará 1x2 Bahia

Ceará

4-3-3: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon (Jonathan) e Paulo Victor (Rafael Ramos); Richardson, Guilherme Castilho e Recalde (Lourenço); Erick Pulga, Facundo Castro (Saulo Mineiro) e Aylon (Lucas Mugni). Téc: Vagner Mancini

Bahia

4-4-2: Marcos Felipe; Arias (Gilberto), Kanu, Cuesta e Rezende; Caio Alexandre (Yago Felipe), Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro (Luciano Juba); Thaciano (Rafael Ratão) e Everaldo (Biel). Téc: Rogério Ceni

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 6/3/2024

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho/PB

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa/PB e Schumacher Marques Gomes/PB

Gols: 8min/1ºT - Erick Pulga (CEA); 37min/1ºT - Everaldo e 37min/2ºT - Thaciano (BAH)

Cartões amarelos: Aylon, Richardson e Paulo Victor (CEA); Caio Alexandre, Arias e Rezende (BAH)

Público e renda: 21.051 presentes/R$ 230.955,00