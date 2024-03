Dirigente da CBF visita Pici após atentado contra Fortaleza: "É um caso de polícia"

Foto: FÁBIO LIMA Rodrigo Caetano (centro) foi recebido por Bruno Costa (esq.) e Marcelo Paz (dir.)

Coordenador executivo geral de seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rodrigo Caetano esteve no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, ontem, para uma visita institucional após o atentado sofrido pela delegação do Fortaleza em Pernambuco.

O dirigente, acompanhado do preparador físico da seleção, Celso Rezende, esteve reunido por mais de uma hora com o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, e o executivo de futebol Bruno Costa, além do técnico Juan Pablo Vojvoda. Após a reunião, Caetano comentou sobre o atentado e a necessidade de conscientizar torcedores para evitar situações de violência no futebol.

“Viemos representar a CBF, o presidente Ednaldo Rodrigues, nessa visita ao Fortaleza, ao presidente Marcelo Paz e a todos os profissionais do clube, também em solidariedade ao ocorrido, aqueles episódios lamentáveis, que tivemos a oportunidade de manifestar no dia da convocação, mas presencialmente era obrigatório que aqui estivéssemos”, iniciou.

“No próximo Campeonato Brasileiro que se inicia, tenho certeza que terá um rigor muito grande para que cenas lamentáveis como as que aconteceram não voltem a ocorrer. É uma questão cultura. Nós, que somos formadores de opinião, temos que estar sempre repetindo, repudiando e conscientizando os torcedores do bem, que temos muitos. Essa minoria não pode ser tratada como torcedores, mas como bandidos. É um caso de polícia, do Ministério Público, mas a nossa obrigação é de repudiar”, completou o dirigente.

Rodrigo Caetano aproveitou para elogiar o trabalho realizado pelo Fortaleza e a infraestrutura do Centro de Excelência.



“Parabenizar, ao mesmo tempo, o excelente trabalho do Fortaleza, que não é de hoje. Fico muito feliz de ver toda a infraestrutura que vem crescendo com o passar dos anos. Não é por acaso que o Fortaleza se posicionou no futebol brasileiro e sul-americano da forma como está hoje. Foi uma visita de cortesia, muito bem recebida pelo Bruno Costa também e todos os funcionários. Saímos daqui satisfeitos com o que vemos”, disse.

Com informações de João Vitor Umbelino/Especial para O POVO